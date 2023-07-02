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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Форталеза
Фламенго - Форталеза: обзор матча 02 июля 2023
Фламенго
02.07.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 13 тур
2 : 0
Завершен
Форталеза
14'
Г. Барбоза
64'
Д. Де Арраскаэта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Форталеза
88'
Замена
L. Crispim
️️️️
Т. Почеттино
88'
Замена
Ромариньо
️️️️
Г. Насименту
Замена
Ф. Луис
️️️️
Т. Майя
82'
Замена
В. Уго
️️️️
Д. Де Арраскаэта
78'
68'
Замена
D.
️️️️
Тинга
65'
Замена
Калебе
️️️️
Я. Пикачу
ГОЛ! 2:0!
Д. Де Арраскаэта
64'
Желтая карточка
Б. Энрике
56'
46'
Замена
Г. Насименту
️️️️
З. Велисон
Замена
Б. Энрике
️️️️
Э. Рибейро
46'
Замена
Педро
️️️️
Г. Барбоза
46'
Желтая карточка
Э. Пульгар
44'
Замена
Д. Луис
️️️️
Л. Перейра
32'
ГОЛ! 1:0!
Г. Барбоза
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
14'
11'
Пенальти не реализован!
Я. Пикачу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
8
Александре Кайо
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
28
Зе Велисон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Фламенго
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
11
Андре Луис
ЦФ
9
Педро
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Форталеза
4
Bernardo Schappo
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
11
Ромариньо
ЛВ
30
Калебе
ЦП
4
Amorim
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
20
Гилерме
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
4-1-4-1
23
Кунья
6
Айртон
15
Бруно
4
Перейра
43
Уэсли
5
Пульгар
29
Майя
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
9
Барбоза
4-2-5
2
Бритес
2
Тинга
4
Беневенуто
91
Пачеко
22
Пикачу
8
Кайо
91
Гальярдо
28
Велисон
8
Почеттино
1
18
Лусеро
29
Майя
16
Луис
16
Луис
29
Майя
4
Перейра
4
Луис
4
Луис
4
Перейра
10
Де Арраскаэта
30
Уго
30
Уго
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
27
Энрике
27
Энрике
10
Рибейро
9
Барбоза
9
Педро
9
Педро
9
Барбоза
22
Пикачу
30
Калебе
30
Калебе
22
Пикачу
28
Велисон
35
Насименту
35
Насименту
28
Велисон
Насименту
11
Ромариньо
11
Ромариньо
Насименту
2
Тинга
23
23
2
Тинга
8
Почеттино
91
91
8
Почеттино
Остались в запасе
Фламенго
Форталеза
23
Сантос
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
11
Андре Луис
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
4
Bernardo Schappo
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
4
Amorim
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
20
Гилерме
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
11
Андре Луис
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Остались в запасе
4
Bernardo Schappo
ЦЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
4
Amorim
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
20
Гилерме
ПВ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Фламенго - Форталеза
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
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