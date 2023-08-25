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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Сталь - Радомяк
Сталь - Радомяк: обзор матча 25 августа 2023
Сталь
25.08.2023, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 6 тур
2 : 0
Завершен
Радомяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Сталь - Радомяк
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
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Радомяк
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
Форвард ЦСКА может оказаться в «Болонье»
2024.03.18 11:26
6
Форвард ЦСКА может оказаться в «Болонье»
2024.03.18 11:26
6
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
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