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    Расписание матчей 17-09-2023

    август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2023, 40 тур
    17 сентября, воскресенье
    02:30
    Атланта Юнайтед
    Интер
    Не начался
    17 сентября, воскресенье
    02:30
    Шарлотт
    Ди Си Юнайтед
    Не начался
    США. МЛС 2023, 41 тур
    17 сентября, воскресенье
    02:30
    Монреаль Импакт
    Чикаго Файр
    Не начался
    17 сентября, воскресенье
    02:30
    Орландо Сити
    Коламбус
    Не начался
    17 сентября, воскресенье
    02:30
    Филадельфия Юнион
    Цинциннати
    Не начался
    17 сентября, воскресенье
    02:30
    Торонто
    Ванкувер Уайткепс
    Не начался
    17 сентября, воскресенье
    03:30
    Даллас
    Сиэтл
    Не начался
    17 сентября, воскресенье
    03:30
    Хьюстон
    Сент-Луис
    Не начался
    17 сентября, воскресенье
    03:30
    Миннесота Юнайтед
    Канзаc Сити
    Не начался
    17 сентября, воскресенье
    04:30
    Колорадо
    Нью-Инглэнд Революшн
    Не начался
    17 сентября, воскресенье
    05:30
    Лос-Анджелес
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Не начался
    17 сентября, воскресенье
    05:30
    Сан-Хосе
    Реал Солт-Лейк
    Не начался
    Норвегия. Элитсериен 2023, 22 тур
    17 сентября, воскресенье
    18:00
    Хаугесунд
    Викинг
    Не начался
    17 сентября, воскресенье
    18:00
    Мольде
    Одд
    Не начался
    17 сентября, воскресенье
    18:00
    Русенборг
    Буде-Глимт
    Не начался
    17 сентября, воскресенье
    18:00
    Сандефьорд
    Стремсгодсет
    Не начался
    17 сентября, воскресенье
    18:00
    Сарпсборг 08
    Лиллестрем
    Не начался
    17 сентября, воскресенье
    18:00
    Стабек
    Бранн
    Не начался
    17 сентября, воскресенье
    18:00
    Тромсе
    ХамКам
    Не начался
    17 сентября, воскресенье
    18:00
    Волеренга
    Олесунн
    Не начался
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