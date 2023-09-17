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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Альмерия
Вильярреал - Альмерия: обзор матча 17 сентября 2023
Вильярреал
17.09.2023, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 5 тур
2 : 1
Завершен
Альмерия
45+5'
Ж. Морено
90+4'
А. Серлот
44'
С. Акьем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Альмерия
ГОЛ! 2:1!
А. Серлот
Пас отдал
А. Морено
90'
+4
Желтая карточка
Й. Пино
90'
+1
89'
Желтая карточка
А. Пучмаль
88'
Замена
И. Коне
️️️️
Л. Суарес
87'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
С. Аррибас
Замена
Х. Куэнка
️️️️
М. Габбиа
85'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Ж. Морено
85'
84'
Желтая карточка
Чуми
75'
Замена
И. Баба
️️️️
Г. Мелеро
75'
Замена
А. Пучмаль
️️️️
Л. Робертоне
Замена
И. Акомах
️️️️
А. Баэна
73'
66'
Замена
Л. Рамазани
️️️️
А. Эмбарба
Замена
А. Морено
️️️️
Э. Капу
63'
Замена
С. Комесанья
️️️️
К. Ромеро
62'
53'
Желтая карточка
А. Эмбарба
ГОЛ! 1:1!
Ж. Морено
Пас отдал
А. Баэна
45'
+5
44'
ГОЛ! 0:1!
С. Акьем
Пас отдал
Л. Робертоне
Желтая карточка
Э. Капу
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
8
Хуан Фойт
ЦЗ
20
Карлос Ромеро
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Альмерия
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Акьем
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
30
Дьон Лопи
ОП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
8
Лукас Робертоне
ЦП
11
Серхио Аррибас
ПВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
11
Илиас Акомах
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
13
Диего Мариньо
ВР
15
Кайки
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
17
Лазаро
ЛВ
14
Иддрису Баба
ЦП
17
Арнау Пучмаль
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
29
Марко Милованович
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Йоргенсен
8
Фойт
46
Габбиа
39
Альбиоль
20
Ромеро
6
Капу
10
Парехо
10
Баэна
10
Пино
9
Серлот
7
Морено
4-1-2-2-1
81
Максимиану
21
Чуми
6
Гонсалес
23
Монтес
18
Акьем
30
Лопи
16
Мелеро
8
Робертоне
23
Эмбарба
11
Аррибас
97
Суарес
6
Капу
5
Морено
5
Морено
6
Капу
46
Габбиа
4
Куэнка
4
Куэнка
46
Габбиа
20
Ромеро
14
Комесанья
14
Комесанья
20
Ромеро
7
Морено
22
Бреретон
22
Бреретон
7
Морено
10
Баэна
11
Акомах
11
Акомах
10
Баэна
16
Мелеро
14
Баба
14
Баба
16
Мелеро
8
Робертоне
17
Пучмаль
17
Пучмаль
8
Робертоне
23
Эмбарба
19
Рамазани
19
Рамазани
23
Эмбарба
11
Аррибас
12
Баптистао
12
Баптистао
11
Аррибас
97
Суарес
28
Коне
28
Коне
97
Суарес
Остались в запасе
Вильярреал
Альмерия
25
Пепе Рейна
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
4
Денис Суарес
АП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
13
Фернандо Мартинес
ВР
13
Диего Мариньо
ВР
15
Кайки
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
29
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
4
Денис Суарес
АП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Остались в запасе
13
Фернандо Мартинес
ВР
13
Диего Мариньо
ВР
15
Кайки
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
17
Лазаро
ЛВ
29
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Вильярреал - Альмерия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Альмерия
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
2 : 3
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
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