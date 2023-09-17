Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Зенит
Рубин - Зенит: обзор матча 17 сентября 2023
Рубин
17.09.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Зенит
8'
В. Изидор
56'
М. Кассьерра
59'
Клаудиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Зенит
89'
Желтая карточка
А. Сутормин
87'
Замена
Д. Круговой
️️️️
Н. Алип
Замена
Н. Чумич
️️️️
А. Зотов
72'
Замена
М. Апшацев
️️️️
Л. Ранджелович
71'
70'
Замена
Д. Кейрос
️️️️
Вендел
67'
Желтая карточка
Вендел
66'
Замена
И. Сергеев
️️️️
Клаудиньо
Желтая карточка
А. Зотов
62'
Замена
В. Вада
️️️️
Д. Фамейе
61'
59'
ГОЛ! 0:3!
Клаудиньо
Пас отдал
Вендел
56'
ГОЛ! 0:2!
М. Кассьерра
46'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Г. Мантуан
Желтая карточка
Д. Кабутов
18'
8'
ГОЛ! 0:1!
В. Изидор
Пас отдал
Г. Мантуан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Рубин
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
17
Игорь Коновалов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
23
Валентин Вада
ЦФ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
37
Ду Кейрос
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
3-3-1-1-2
99
Дюпин
27
Грицаенко
5
Ашурматов
5
Вуячич
71
Рожков
6
Иву
70
Кабутов
21
Зотов
77
Ранджелович
19
Даку
7
Фамейе
3-3-1-1-2
41
Кержаков
31
Мантуан
28
Алип
16
Эракович
15
Караваев
5
Барриос
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
33
Клаудиньо
18
Изидор
9
Кассьерра
77
Ранджелович
6
Апшацев
6
Апшацев
77
Ранджелович
21
Зотов
27
Чумич
27
Чумич
21
Зотов
7
Фамейе
23
Вада
23
Вада
7
Фамейе
28
Алип
3
Круговой
3
Круговой
28
Алип
31
Мантуан
11
Сутормин
11
Сутормин
31
Мантуан
8
Вендел
37
Ду Кейрос
37
Ду Кейрос
8
Вендел
33
Клаудиньо
33
Сергеев
33
Сергеев
33
Клаудиньо
Остались в запасе
Рубин
Зенит
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
78
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
16
Денис Адамов
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Рубин - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Новости команд
Все
Рубин
Зенит
Генич посоветовал «Рубину» нового тренера: «Он бы здорово подошел»
16:16
1
Стало известно, кто хочет убрать Семака из «Зенита»
15:59
6
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
«Он на такое способен»: Бубнов сказал, чего ждет от противостояния Глушенкова и Кругового после скандала в сборной России
14:45
4
Банк России выпустил памятные монеты о 5 клубах РПЛ
13:57
7
Генич посоветовал «Рубину» нового тренера: «Он бы здорово подошел»
16:16
1
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
«Рубин» – «Акрон» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 28 ноября 2026
11:41
16-й тур РПЛ 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
11:37
РПЛ: шансы «Рубина» и «Акрона» на победу в матче 16-го тура
09:00
Стало известно, кто хочет убрать Семака из «Зенита»
15:59
6
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
6
«Он на такое способен»: Бубнов сказал, чего ждет от противостояния Глушенкова и Кругового после скандала в сборной России
14:45
4
Банк России выпустил памятные монеты о 5 клубах РПЛ
13:57
7
Радимов назвал ухудшение в игре «Зенита» перед матчем с ЦСКА
13:24
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+