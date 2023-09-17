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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Факел
Урал - Факел: обзор матча 17 сентября 2023
Урал
17.09.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Факел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Факел
90'
+5
Замена
Т. Селе
️️️️
Р. Магаль
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
И. Дмитриев
90'
+1
Желтая карточка
С. Бегич
84'
Желтая карточка
Д. Кулаков
78'
75'
Замена
А. Долгов
️️️️
Н. Моцпан
Замена
И. Сиссе
️️️️
А. Каштанов
70'
65'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Е. Марков
65'
Замена
А. Багамаев
️️️️
В. Якимов
Замена
М. Бевеев
️️️️
Кики
62'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Т. Аюпов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
24
Кики
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Факел
31
Александр Беленов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
7
Никита Моцпан
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Помазун
24
Кики
46
Мамин
2
Бегич
15
Кулаков
8
Аюпов
5
Егорычев
33
Мишкич
27
Дмитриев
7
Юшин
79
Каштанов
4-3-2-1
31
Беленов
71
Мастерной
2
Черов
47
Божин
28
Магаль
8
Мендель
33
Квеквескири
23
Якимов
10
Альшин
7
Моцпан
20
Марков
24
Кики
22
Бевеев
22
Бевеев
24
Кики
79
Каштанов
75
Сиссе
75
Сиссе
79
Каштанов
27
Дмитриев
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
27
Дмитриев
8
Аюпов
7
Шеттине
7
Шеттине
8
Аюпов
28
Магаль
19
Селе
19
Селе
28
Магаль
23
Якимов
8
Багамаев
8
Багамаев
23
Якимов
20
Марков
14
Аппаев
14
Аппаев
20
Марков
7
Моцпан
11
Долгов
11
Долгов
7
Моцпан
Остались в запасе
Урал
Факел
71
Алексей Мамин
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
97
Илья Ишков
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
88
Виталий Гудиев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
77
Андрей Ивлев
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
97
Илья Ишков
АП
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
77
Андрей Ивлев
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Урал - Факел
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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