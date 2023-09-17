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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Видовре - Люнгбю
Видовре - Люнгбю: обзор матча 17 сентября 2023
Видовре
17.09.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Люнгбю
59'
А. Гудьонсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видовре - Люнгбю
Замена
J. Adjei-Broni
️️️️
Л. Камили
82'
78'
Замена
К. Винтер
️️️️
В. Кумадо
78'
Замена
T. Storm
️️️️
Т. Чуквуани
Замена
Т. Томсен
️️️️
Й. Геммер
75'
Замена
M. Spelmann
️️️️
К. Якобсен
67'
Замена
M. Gehrt
️️️️
A. Smed
67'
59'
ГОЛ! 0:1!
А. Гудьонсен
56'
Замена
М. Муниеса
️️️️
А. Бьелланд
Желтая карточка
Й. Геммер
55'
Желтая карточка
К. Якобсен
53'
Желтая карточка
A. Smed
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видовре
16
Filip Djukic
ВР
2
Матти Ольсен
ЦЗ
2
Daniel Stenderup
ЦЗ
3
Philip Rejnhold
ЦЗ
15
Ахмед Ильязовски
ПЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
6
Маркус Линдберг
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
22
Andreas Smed
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
8
Марсель Ремер
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Видовре
13
Adrian Kappenberger
ВР
28
Николай Гертсен
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
12
Magnus Petersen
ЦЗ
10
Martin Spelmann
ЦП
17
Marius Papuga
ЦП
8
Mathias Gehrt
ЦП
77
Тобиас Томсен
ЦФ
16
Jeffrey Adjei-Broni
ЦФ
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
21
Tobias Storm
ЦП
15
Каспер Винтер
ЦП
10
Резан Корлу
АП
11
Jonathan Amon
ЦФ
3
G. Mortensen
ЦФ
4-2-4
16
2
Ольсен
2
3
15
Ильязовски
6
Геммер
14
Якобсен
24
Макиенок
22
15
Камили
6
Линдберг
4-3-3
1
6
Бьелланд
3
Йенсен
2
Кумадо
5
Грегор
8
Ремер
42
Чуквуани
2
Финнссон
9
Гудьонсен
22
Магнуссон
26
Гиткьяер
14
Якобсен
10
10
14
Якобсен
22
8
8
22
6
Геммер
77
Томсен
77
Томсен
6
Геммер
15
Камили
16
16
15
Камили
6
Бьелланд
5
Муниеса
5
Муниеса
6
Бьелланд
42
Чуквуани
21
21
42
Чуквуани
2
Кумадо
15
Винтер
15
Винтер
2
Кумадо
Остались в запасе
Видовре
Люнгбю
13
Adrian Kappenberger
ВР
28
Николай Гертсен
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
12
Magnus Petersen
ЦЗ
17
Marius Papuga
ЦП
Главный тренер
Пер Франдсен
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
10
Резан Корлу
АП
11
Jonathan Amon
ЦФ
3
G. Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
13
Adrian Kappenberger
ВР
28
Николай Гертсен
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
12
Magnus Petersen
ЦЗ
17
Marius Papuga
ЦП
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
10
Резан Корлу
АП
11
Jonathan Amon
ЦФ
3
G. Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Видовре - Люнгбю
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Видовре
Дания. Суперлига, 10 тур
Видовре
0 : 0
25.05.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 0
20.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 8 тур
Видовре
1 : 2
16.05.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
2 : 2
12.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 6 тур
Видовре
0 : 1
05.05.2024
Виборг
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
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