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    Видовре

    Город Видовре
    Дивизион Дания-Лига SAS
    Сайт www.hvidovrefodbold.dk/
    Стадион Про Вентилейшн
    Тренер Пер Франдсен
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