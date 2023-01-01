Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
7
8
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
22
15
3
4
43
23
20
48
22
14
5
3
44
20
24
47
22
14
3
5
45
23
22
45
22
10
7
5
34
21
13
37
22
9
9
4
26
21
5
36
22
8
3
11
28
32
-4
27
22
6
6
10
25
32
-7
24
22
6
5
11
27
39
-12
23
22
6
5
11
24
37
-13
23
22
5
8
9
23
36
-13
23
22
4
7
11
19
26
-7
19
22
2
5
15
17
45
-28
11
Группа A
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
6
3
1
24
13
11
21
10
4
3
3
16
15
1
15
10
4
3
3
19
20
-1
15
10
4
2
4
19
15
4
14
10
2
3
5
11
18
-7
9
10
2
2
6
16
24
-8
8
Команда
5
8
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
8
2
1
22
7
15
26
11
7
2
2
23
10
13
23
11
7
1
3
22
9
13
22
11
6
4
1
20
9
11
22
11
5
3
3
17
14
3
18
11
5
3
3
14
14
0
18
11
5
2
4
15
12
3
17
11
4
4
3
19
16
3
16
11
3
4
4
10
15
-5
13
11
3
3
5
11
11
0
12
11
0
3
8
8
22
-14
3
11
0
2
9
8
27
-19
2
Группа 1
4
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
2
0
17
8
9
11
5
2
2
1
12
11
1
8
5
2
1
2
8
7
1
7
5
2
1
2
7
8
-1
7
5
1
1
3
6
8
-2
4
5
1
1
3
5
8
-3
4
Команда
1
4
8
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
7
3
1
21
10
11
24
11
7
2
2
23
14
9
23
11
7
1
3
21
16
5
22
11
6
3
2
17
10
7
21
11
4
6
1
12
7
5
18
11
4
3
4
14
12
2
15
11
3
1
7
13
20
-7
10
11
2
4
5
13
21
-8
10
11
2
3
6
9
18
-9
9
11
1
4
6
8
15
-7
7
11
2
1
8
8
23
-15
7
11
1
2
8
7
23
-16
5
Группа 1
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
3
1
1
7
5
2
10
5
2
2
1
9
7
2
8
5
2
1
2
11
8
3
7
5
2
1
2
7
9
-2
7
5
1
2
2
6
10
-4
5
5
1
1
3
10
16
-6
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире