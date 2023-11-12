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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Видовре
Оденсе - Видовре: обзор матча 12 ноября 2023
Оденсе
12.11.2023, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Видовре
57'
Т. Томсен
62'
Т. Томсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Видовре
87'
Желтая карточка
F. Djukic
86'
Замена
M. Andreasen
️️️️
Л. Камили
86'
Замена
М. Кийлерих
️️️️
Т. Томсен
82'
Желтая карточка
Л. Камили
Замена
А. Мустафич
️️️️
Р. Аль-Хадж
81'
62'
ГОЛ! 0:2!
Т. Томсен
Пас отдал
М. Линдберг
Замена
N. Mouritsen
️️️️
А. Адельгор
62'
Замена
М. Буя Турай
️️️️
Б. Кадрии
62'
57'
ГОЛ! 0:1!
Т. Томсен
Пас отдал
А. Ильязовски
32'
Замена
A. Smed
️️️️
M. Spelmann
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
8
Аласана Манне
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
9
Башким Кадрии
(К)
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Видовре
16
Filip Djukic
ВР
2
Daniel Stenderup
(К)
ЦЗ
2
Матти Ольсен
ЦЗ
15
Ахмед Ильязовски
ПЗ
30
Магнус Фредслунд
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
10
Martin Spelmann
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
15
Лирим Камили
ЦФ
77
Тобиас Томсен
ЦФ
6
Маркус Линдберг
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
3
Nicklas Mouritsen
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
7
Markus Jensen
ЦП
11
Johannes Selven
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
Видовре
13
Adrian Kappenberger
ВР
3
Philip Rejnhold
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
5
Marc Nielsen
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
17
Marius Papuga
ЦП
27
Mathias Andreasen
ЦП
22
Andreas Smed
ЦФ
16
Jeffrey Adjei-Broni
ЦФ
3-1-3-1-2
1
29
Адельгор
28
Слотсагер
22
Хеландер
28
Трибулл
8
Манне
22
Аль-Хадж
9
Кадрии
11
Хорнеман
11
Дидсон
20
3-4-3
16
15
Ильязовски
2
Ольсен
2
14
Якобсен
10
6
Геммер
30
Фредслунд
6
Линдберг
77
Томсен
15
Камили
29
Адельгор
3
3
29
Адельгор
22
Аль-Хадж
20
Мустафич
20
Мустафич
22
Аль-Хадж
9
Кадрии
95
Буя Турай
95
Буя Турай
9
Кадрии
77
Томсен
25
Кийлерих
25
Кийлерих
77
Томсен
15
Камили
27
27
15
Камили
10
22
22
10
Остались в запасе
Оденсе
Видовре
1
Мартин Хансен
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
7
Markus Jensen
ЦП
11
Johannes Selven
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
13
Adrian Kappenberger
ВР
3
Philip Rejnhold
ЦЗ
5
Marc Nielsen
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
17
Marius Papuga
ЦП
16
Jeffrey Adjei-Broni
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
Остались в запасе
1
Мартин Хансен
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
7
Markus Jensen
ЦП
11
Johannes Selven
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Остались в запасе
13
Adrian Kappenberger
ВР
3
Philip Rejnhold
ЦЗ
5
Marc Nielsen
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
17
Marius Papuga
ЦП
16
Jeffrey Adjei-Broni
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Пер Франдсен
Статистика матча Оденсе - Видовре
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Видовре
Дания. Суперлига, 10 тур
Видовре
0 : 0
25.05.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 0
20.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 8 тур
Видовре
1 : 2
16.05.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
2 : 2
12.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 6 тур
Видовре
0 : 1
05.05.2024
Виборг
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Оденсе
Новости команд
Все
Оденсе
Видовре
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
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