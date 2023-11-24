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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Видовре - Вайле
Видовре - Вайле: обзор матча 24 ноября 2023
Видовре
24.11.2023, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Вайле
35'
Т. Томсен
10'
Г. Онугха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видовре - Вайле
Замена
P. Rejnhold
️️️️
К. Якобсен
90'
+2
90'
Замена
Д. Ассеннун
️️️️
К. Киркегор
86'
Замена
C. Gammelgaard
️️️️
T. Lauritsen
Вторая желтая
М. Линдберг
78'
Замена
М. Рамкильде
️️️️
A. Smed
75'
74'
Замена
M. Elvius
️️️️
М. Альборнос
74'
Замена
М. Джувара
️️️️
Й. Нгбакото
74'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
А. Бусуладжич
65'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
Желтая карточка
М. Линдберг
54'
Желтая карточка
Л. Камили
52'
44'
Желтая карточка
T. Lauritsen
ГОЛ! 1:1!
Т. Томсен
Пас отдал
М. Фредслунд
35'
10'
ГОЛ! 0:1!
Г. Онугха
Пас отдал
T. Gundelund
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видовре
16
Filip Djukic
ВР
2
Матти Ольсен
ЦЗ
2
Daniel Stenderup
(К)
ЦЗ
15
Ахмед Ильязовски
ПЗ
30
Магнус Фредслунд
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
77
Тобиас Томсен
ЦФ
22
Andreas Smed
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
6
Маркус Линдберг
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
Вайле
1
Натан Тротт
ВР
21
Стефан Велков
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
3
Миико Альборнос
ЦЗ
8
Азер Бусуладжич
ОП
22
Tobias Lauritsen
ЦП
10
Кристиан Киркегор
ЦП
7
Йени Нгбакото
ЦФ
2
Thomas Gundelund
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Видовре
13
Adrian Kappenberger
ВР
3
Philip Rejnhold
ЦЗ
5
Marc Nielsen
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
12
Magnus Petersen
ЦЗ
17
Marius Papuga
ЦП
27
Mathias Andreasen
ЦП
16
Jeffrey Adjei-Broni
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
Вайле
13
Игор Векич
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
26
Джилли Соренсен
ЦП
5
Хамза Барри
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
14
Christian Gammelgaard
ЦФ
78
Джасин Ассеннун
ЦФ
3-3-4
16
2
Ольсен
2
15
Ильязовски
30
Фредслунд
14
Якобсен
6
Геммер
77
Томсен
6
Линдберг
15
Камили
22
4-1-2-3
1
Тротт
6
Альбентоса
25
Провстгор
3
Альборнос
21
Велков
8
Бусуладжич
22
10
Киркегор
7
Онугха
2
7
Нгбакото
14
Якобсен
3
3
14
Якобсен
22
19
Рамкильде
19
Рамкильде
22
3
Альборнос
59
59
3
Альборнос
8
Бусуладжич
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
8
Бусуладжич
7
Нгбакото
7
Джувара
7
Джувара
7
Нгбакото
22
14
14
22
10
Киркегор
78
Ассеннун
78
Ассеннун
10
Киркегор
Остались в запасе
Видовре
Вайле
13
Adrian Kappenberger
ВР
5
Marc Nielsen
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
12
Magnus Petersen
ЦЗ
17
Marius Papuga
ЦП
27
Mathias Andreasen
ЦП
16
Jeffrey Adjei-Broni
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
13
Игор Векич
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
5
Хамза Барри
ЦП
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
13
Adrian Kappenberger
ВР
5
Marc Nielsen
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
12
Magnus Petersen
ЦЗ
17
Marius Papuga
ЦП
27
Mathias Andreasen
ЦП
16
Jeffrey Adjei-Broni
ЦФ
Остались в запасе
13
Игор Векич
ВР
20
Денис Колингер
ЦЗ
26
Джилли Соренсен
ЦП
5
Хамза Барри
ЦП
Главный тренер
Пер Франдсен
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Видовре - Вайле
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Видовре
Дания. Суперлига, 10 тур
Видовре
0 : 0
25.05.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 0
20.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 8 тур
Видовре
1 : 2
16.05.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
2 : 2
12.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 6 тур
Видовре
0 : 1
05.05.2024
Виборг
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Главный судья:
Sandi Putros, Denmark
Стадион:
Hvidovre Stadion, Copenhagen
Новости команд
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Видовре
Вайле
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
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