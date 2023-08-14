Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Видовре
Виборг - Видовре: обзор матча 14 августа 2023
Виборг
14.08.2023, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Видовре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Видовре
Замена
А. Джатта
️️️️
А. Эмента
86'
86'
Замена
J. Adjei-Broni
️️️️
А. Ильязовски
86'
Замена
M. Lund Nielsen
️️️️
К. Якобсен
Замена
Я. Замбурек
️️️️
Я. Бонде
80'
Замена
Р. Жуниор
️️️️
И. Саид
79'
64'
Замена
M. Andreasen
️️️️
Т. Томсен
60'
Желтая карточка
Т. Томсен
56'
Замена
М. Линдберг
️️️️
М. Фредслунд
50'
Желтая карточка
Й. Геммер
43'
Желтая карточка
Н. Гертсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
19
Сержинью
ЛВ
28
Магнус Вестергор
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Видовре
16
Filip Djukic
ВР
28
Николай Гертсен
ЦЗ
2
Daniel Stenderup
ЦЗ
15
Ахмед Ильязовски
ЦЗ
2
Матти Ольсен
ЦЗ
12
Magnus Petersen
ЦЗ
14
Кристиан Якобсен
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
30
Магнус Фредслунд
ЦП
22
Andreas Smed
ЦФ
77
Тобиас Томсен
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
36
Виктор Хьорт
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
4
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
8
Ян Замбурек
ЦП
96
Ренато Жуниор
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Видовре
13
Adrian Kappenberger
ВР
4
Matti Lund Nielsen
ЦЗ
20
Elias Rusborg
ЦП
17
Marius Papuga
ЦП
27
Mathias Andreasen
ЦП
21
Morten Olsen
ЦФ
16
Jeffrey Adjei-Broni
ЦФ
6
Маркус Линдберг
ЦФ
4-3-2-1
1
Лунд
3
Гаеи
5
Залетел
23
Бундгор
24
Аньембе
28
Вестергор
6
Сендергор
6
Бонде
19
Сержинью
19
Саид
18
Эмента
3-2-3-2
16
15
Ильязовски
2
Ольсен
12
28
Гертсен
2
14
Якобсен
6
Геммер
30
Фредслунд
77
Томсен
22
6
Бонде
8
Замбурек
8
Замбурек
6
Бонде
19
Саид
96
Жуниор
96
Жуниор
19
Саид
18
Эмента
20
Джатта
20
Джатта
18
Эмента
14
Якобсен
4
4
14
Якобсен
77
Томсен
27
27
77
Томсен
15
Ильязовски
16
16
15
Ильязовски
30
Фредслунд
6
Линдберг
6
Линдберг
30
Фредслунд
Остались в запасе
Виборг
Видовре
20
Каспер Килерих
ВР
36
Виктор Хьорт
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
4
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
Главный тренер
Якоб Фрис
13
Adrian Kappenberger
ВР
20
Elias Rusborg
ЦП
17
Marius Papuga
ЦП
21
Morten Olsen
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
36
Виктор Хьорт
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
4
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
27
Найджел Томас
ЛВ
Остались в запасе
13
Adrian Kappenberger
ВР
20
Elias Rusborg
ЦП
17
Marius Papuga
ЦП
21
Morten Olsen
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Пер Франдсен
Статистика матча Виборг - Видовре
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Видовре
Дания. Суперлига, 10 тур
Видовре
0 : 0
25.05.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 0
20.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 8 тур
Видовре
1 : 2
16.05.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
2 : 2
12.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 6 тур
Видовре
0 : 1
05.05.2024
Виборг
Новости команд
Все
Виборг
Видовре
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
3 октября
1
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2022.02.02 18:40
1
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
3 октября
1
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2022.02.02 18:40
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+