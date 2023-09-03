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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Видовре
Силькеборг - Видовре: обзор матча 03 сентября 2023
Силькеборг
03.09.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Видовре
82'
А. Линд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Видовре
85'
Замена
J. Adjei-Broni
️️️️
A. Smed
85'
Замена
Н. Гертсен
️️️️
M. Spelmann
Замена
А. Пюндт
️️️️
А. Линд
85'
ГОЛ! 1:0!
А. Линд
Пас отдал
К. Куск
82'
Замена
F. Carlsen
️️️️
С. Тенгстедт
78'
75'
Замена
С. Макиенок
️️️️
Т. Томсен
68'
Замена
M. Gehrt
️️️️
Л. Камили
64'
Желтая карточка
P. Rejnhold
Замена
К. Куск
️️️️
К. Маккоуэтт
62'
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
А. Клинге
62'
Замена
Л. Мусонда
️️️️
Р. Эстрем
62'
Желтая карточка
О. Сонне
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
7
Пелле Маттссон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
18
Каллум Маккоуэтт
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Видовре
16
Filip Djukic
ВР
2
Daniel Stenderup
ЦЗ
15
Ахмед Ильязовски
ЦЗ
2
Матти Ольсен
ЦЗ
3
Philip Rejnhold
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
10
Martin Spelmann
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
22
Andreas Smed
ЦФ
77
Тобиас Томсен
ЦФ
6
Маркус Линдберг
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
Силькеборг
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
7
Каспер Куск
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
8
Frederik Carlsen
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
Видовре
13
Adrian Kappenberger
ВР
12
Magnus Petersen
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
8
Mathias Gehrt
ЦП
17
Marius Papuga
ЦП
16
Jeffrey Adjei-Broni
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
4-3-3
1
Ларсен
3
Эстрем
3
Сальквист
40
Буш
22
Сонне
7
Маттссон
6
Бринк
19
Клинге
10
Тенгстедт
11
Линд
18
Маккоуэтт
4-3-3
16
15
Ильязовски
2
Ольсен
3
2
6
Геммер
10
14
Якобсен
6
Линдберг
77
Томсен
22
18
Маккоуэтт
7
Куск
7
Куск
18
Маккоуэтт
19
Клинге
23
Тордарсон
23
Тордарсон
19
Клинге
10
Тенгстедт
8
8
10
Тенгстедт
11
Линд
18
Пюндт
18
Пюндт
11
Линд
3
Эстрем
19
Мусонда
19
Мусонда
3
Эстрем
10
28
Гертсен
28
Гертсен
10
Камили
8
8
Камили
22
16
16
22
15
Камили
15
Камили
77
Томсен
24
Макиенок
24
Макиенок
77
Томсен
Остались в запасе
Силькеборг
Видовре
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
14
Андерс Даль
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
13
Adrian Kappenberger
ВР
12
Magnus Petersen
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
17
Marius Papuga
ЦП
Главный тренер
Пер Франдсен
Остались в запасе
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
14
Андерс Даль
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
Остались в запасе
13
Adrian Kappenberger
ВР
12
Magnus Petersen
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
17
Marius Papuga
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Пер Франдсен
Статистика матча Силькеборг - Видовре
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Видовре
Дания. Суперлига, 10 тур
Видовре
0 : 0
25.05.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 0
20.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 8 тур
Видовре
1 : 2
16.05.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
2 : 2
12.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 6 тур
Видовре
0 : 1
05.05.2024
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