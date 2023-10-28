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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Видовре
Копенгаген - Видовре: обзор матча 28 октября 2023
Копенгаген
28.10.2023, суббота, 18:00
Дания. Суперлига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Видовре
1'
Л. Лерагер
12'
В. Классон
69'
Р. Барджи
88'
О. Стейнн Оскарссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Видовре
ГОЛ! 4:0!
О. Стейнн Оскарссон
88'
Замена
О. Хойлунд
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
77'
Замена
Н. Бойлесен
️️️️
К. Дикс
77'
77'
Замена
М. Фредслунд
️️️️
К. Якобсен
ГОЛ! 3:0!
Р. Барджи
Пас отдал
Р. Фалк-Йенсен
69'
68'
Желтая карточка
Н. Гертсен
64'
Замена
P. Rejnhold
️️️️
А. Ильязовски
64'
Замена
С. Макиенок
️️️️
Т. Томсен
64'
Замена
М. Линдберг
️️️️
M. Spelmann
Замена
П. Анкерсен
️️️️
Э. Йелерт
61'
Замена
Д. Вавро
️️️️
Д. Хочолава
61'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
М. Эльюнусси
52'
47'
Желтая карточка
А. Ильязовски
46'
Замена
Н. Гертсен
️️️️
M. Gehrt
41'
Желтая карточка
M. Spelmann
ГОЛ! 2:0!
В. Классон
Пас отдал
Л. Лерагер
12'
ГОЛ! 1:0!
Л. Лерагер
Пас отдал
М. Эльюнусси
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
7
Виктор Классон
(К)
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Видовре
16
Filip Djukic
ВР
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
2
Daniel Stenderup
(К)
ЦЗ
5
Marc Nielsen
ЦЗ
15
Ахмед Ильязовски
ПЗ
14
Кристиан Якобсен
ЦП
8
Mathias Gehrt
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
10
Martin Spelmann
ЦП
15
Лирим Камили
ЦФ
77
Тобиас Томсен
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
Копенгаген
51
Андреас Дитмер
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
15
Эмиль Хойлунд
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Видовре
13
Adrian Kappenberger
ВР
3
Philip Rejnhold
ЦЗ
2
Матти Ольсен
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
30
Магнус Фредслунд
ЦП
22
Andreas Smed
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
6
Маркус Линдберг
ЦФ
16
Jeffrey Adjei-Broni
ЦФ
4-1-3-2
25
Грабара
3
Серенсен
12
Йелерт
5
Хочолава
4
Дикс
21
Лерагер
10
Эльюнусси
7
Классон
19
Барджи
9
Оскарссон
8
Фалк-Йенсен
4-4-2
16
15
Ильязовски
2
5
25
Кийлерих
8
6
Геммер
10
14
Якобсен
77
Томсен
15
Камили
12
Йелерт
2
Анкерсен
2
Анкерсен
12
Йелерт
4
Дикс
20
Бойлесен
20
Бойлесен
4
Дикс
5
Хочолава
3
Вавро
3
Вавро
5
Хочолава
8
Фалк-Йенсен
6
Хойлунд
6
Хойлунд
8
Фалк-Йенсен
10
Эльюнусси
17
Ларссон
17
Ларссон
10
Эльюнусси
15
Ильязовски
3
3
15
Ильязовски
8
28
Гертсен
28
Гертсен
8
14
Якобсен
30
Фредслунд
30
Фредслунд
14
Якобсен
77
Томсен
24
Макиенок
24
Макиенок
77
Томсен
10
6
Линдберг
6
Линдберг
10
Остались в запасе
Копенгаген
Видовре
51
Андреас Дитмер
ВР
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
15
Эмиль Хойлунд
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
13
Adrian Kappenberger
ВР
2
Матти Ольсен
ЦЗ
22
Andreas Smed
ЦФ
16
Jeffrey Adjei-Broni
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
Остались в запасе
51
Андреас Дитмер
ВР
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
15
Эмиль Хойлунд
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Остались в запасе
13
Adrian Kappenberger
ВР
2
Матти Ольсен
ЦЗ
22
Andreas Smed
ЦФ
16
Jeffrey Adjei-Broni
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Пер Франдсен
Статистика матча Копенгаген - Видовре
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Видовре
Дания. Суперлига, 10 тур
Видовре
0 : 0
25.05.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 0
20.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 8 тур
Видовре
1 : 2
16.05.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
2 : 2
12.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 6 тур
Видовре
0 : 1
05.05.2024
Виборг
Информация о матче
Главный судья:
Aydin Uslu, Denmark
Стадион:
Паркен
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