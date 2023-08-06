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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Видовре - Орхус
Видовре - Орхус: обзор матча 06 августа 2023
Видовре
06.08.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Орхус
25'
П. Мортенсен
75'
М. Кнудсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видовре - Орхус
89'
Замена
А. Дагхим
️️️️
П. Мортенсен
Замена
M. Papuga
️️️️
Т. Томсен
81'
77'
Замена
Я. Серра
️️️️
Н. Поульсен
75'
ГОЛ! 0:2!
М. Кнудсен
Замена
M. Andreasen
️️️️
A. Smed
70'
Желтая карточка
М. Ольсен
61'
60'
Замена
М. Кнудсен
️️️️
М. Андерсон
60'
Замена
M. Akoto
️️️️
Ф. Беймо
60'
Замена
Т. Бек
️️️️
М. Дуэлунн
59'
Желтая карточка
Ф. Беймо
Желтая карточка
М. Фредслунд
55'
25'
ГОЛ! 0:1!
П. Мортенсен
Пас отдал
Ф. Беймо
Замена
Т. Томсен
️️️️
Л. Камили
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видовре
16
Filip Djukic
ВР
2
Daniel Stenderup
ЦЗ
2
Матти Ольсен
ЦЗ
12
Magnus Petersen
ЦЗ
15
Ахмед Ильязовски
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
14
Кристиан Якобсен
ЦП
30
Магнус Фредслунд
ЦП
10
Martin Spelmann
ЦП
22
Andreas Smed
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
Орхус
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
6
Николай Поульсен
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Видовре
13
Adrian Kappenberger
ВР
4
Matti Lund Nielsen
ЦЗ
27
Mathias Andreasen
ЦП
20
Elias Rusborg
ЦП
17
Marius Papuga
ЦП
77
Тобиас Томсен
ЦФ
21
Morten Olsen
ЦФ
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
27
Michael Akoto
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
11
Джифт Линкс
ПВ
13
Янни Серра
ЦФ
3-2-3-2
16
12
15
Ильязовски
28
Гертсен
2
Ольсен
2
14
Якобсен
30
Фредслунд
10
15
Камили
22
3-2-3-1-1
1
Пикок-Фаррел
2
Беймо
31
Кристенсен
5
Тингагер
14
Мельгор
19
Кал
6
Поульсен
21
Мадсен
23
Андерсон
10
Дуэлунн
9
Мортенсен
22
27
27
22
Томсен
17
17
Томсен
15
Камили
77
Томсен
77
Томсен
15
Камили
2
Беймо
27
27
2
Беймо
23
Андерсон
4
Кнудсен
4
Кнудсен
23
Андерсон
9
Мортенсен
14
Дагхим
14
Дагхим
9
Мортенсен
10
Дуэлунн
31
Бек
31
Бек
10
Дуэлунн
6
Поульсен
13
Серра
13
Серра
6
Поульсен
Остались в запасе
Видовре
Орхус
13
Adrian Kappenberger
ВР
4
Matti Lund Nielsen
ЦЗ
20
Elias Rusborg
ЦП
21
Morten Olsen
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ПВ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
13
Adrian Kappenberger
ВР
4
Matti Lund Nielsen
ЦЗ
20
Elias Rusborg
ЦП
21
Morten Olsen
ЦФ
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ПВ
Главный тренер
Пер Франдсен
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Видовре - Орхус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Видовре
Дания. Суперлига, 10 тур
Видовре
0 : 0
25.05.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 0
20.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 8 тур
Видовре
1 : 2
16.05.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
2 : 2
12.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 6 тур
Видовре
0 : 1
05.05.2024
Виборг
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
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