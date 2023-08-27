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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Видовре - Оденсе
Видовре - Оденсе: обзор матча 27 августа 2023
Видовре
27.08.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 6 тур
1 : 5
Завершен
Оденсе
65'
К. Якобсен
2'
J. Selven
51'
Л. Дон Дидсон
60'
Л. Дон Дидсон
85'
Б. Кадрии
90+5'
Ф. Тонгия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видовре - Оденсе
90'
+5
ГОЛ! 1:5!
Ф. Тонгия
Пас отдал
М. Буя Турай
88'
Замена
А. Адельгор
️️️️
Н. Микельсон
88'
Замена
М. Буя Турай
️️️️
Б. Кадрии
86'
Замена
Ф. Тонгия
️️️️
Р. Аль-Хадж
85'
ГОЛ! 1:4!
Б. Кадрии
Пас отдал
Р. Аль-Хадж
Замена
М. Фредслунд
️️️️
К. Якобсен
72'
Замена
P. Rejnhold
️️️️
M. Petersen
72'
Замена
M. Gehrt
️️️️
Й. Геммер
72'
ГОЛ! 1:3!
К. Якобсен
65'
60'
ГОЛ! 0:3!
Л. Дон Дидсон
Пас отдал
Б. Кадрии
51'
ГОЛ! 0:2!
Л. Дон Дидсон
Пас отдал
L. Owusu
Замена
J. Adjei-Broni
️️️️
A. Smed
46'
Замена
С. Макиенок
️️️️
Т. Томсен
46'
46'
Замена
Л. Дон Дидсон
️️️️
J. Selven
2'
ГОЛ! 0:1!
J. Selven
Пас отдал
B. Paulsen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видовре
16
Filip Djukic
ВР
2
Матти Ольсен
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
2
Daniel Stenderup
ЦЗ
15
Ахмед Ильязовски
ЦЗ
12
Magnus Petersen
ЦЗ
14
Кристиан Якобсен
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
22
Andreas Smed
ЦФ
6
Маркус Линдберг
ЦФ
77
Тобиас Томсен
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
8
Аласана Манне
ЦП
11
Johannes Selven
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
23
Свен Келер
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Видовре
13
Adrian Kappenberger
ВР
3
Philip Rejnhold
ЦЗ
30
Магнус Фредслунд
ЦП
17
Marius Papuga
ЦП
8
Mathias Gehrt
ЦП
10
Martin Spelmann
ЦП
27
Mathias Andreasen
ЦП
16
Jeffrey Adjei-Broni
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
18
Max Ejdum
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
11
Луисиус Дон Дидсон
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
95
Мохамед Буя Турай
ЦФ
3-2-2-3
16
2
15
Ильязовски
12
28
Гертсен
2
Ольсен
14
Якобсен
6
Геммер
77
Томсен
6
Линдберг
22
1-4-1-4
1
Хансен
28
Слотсагер
11
22
Аль-Хадж
9
Кадрии
8
Манне
11
Хорнеман
20
4
2
Микельсон
23
Келер
12
3
3
12
14
Якобсен
30
Фредслунд
30
Фредслунд
14
Якобсен
6
Геммер
8
8
6
Геммер
22
16
16
22
77
Томсен
24
Макиенок
24
Макиенок
77
Томсен
2
Микельсон
29
Адельгор
29
Адельгор
2
Микельсон
22
Аль-Хадж
10
Тонгия
10
Тонгия
22
Аль-Хадж
11
11
Дидсон
11
Дидсон
11
9
Кадрии
95
Буя Турай
95
Буя Турай
9
Кадрии
Остались в запасе
Видовре
Оденсе
13
Adrian Kappenberger
ВР
17
Marius Papuga
ЦП
10
Martin Spelmann
ЦП
27
Mathias Andreasen
ЦП
Главный тренер
Пер Франдсен
1
Hans Christian Bernat
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
18
Max Ejdum
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
13
Adrian Kappenberger
ВР
17
Marius Papuga
ЦП
10
Martin Spelmann
ЦП
27
Mathias Andreasen
ЦП
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
18
Max Ejdum
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Видовре - Оденсе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Видовре
Дания. Суперлига, 10 тур
Видовре
0 : 0
25.05.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 0
20.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 8 тур
Видовре
1 : 2
16.05.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
2 : 2
12.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 6 тур
Видовре
0 : 1
05.05.2024
Виборг
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
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«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
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2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
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2020.02.03 13:55
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
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