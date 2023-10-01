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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Видовре - Брондбю
Видовре - Брондбю: обзор матча 01 октября 2023
Видовре
01.10.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Брондбю
10'
М. Дивкович
50'
М. Квистгарден
87'
Ю. Сузуки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видовре - Брондбю
90'
+1
Замена
М. Ковальчик
️️️️
Н. Валлис
87'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Сузуки
Пас отдал
Х. Эвьен
Замена
М. Фредслунд
️️️️
M. Spelmann
81'
81'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
Д. Васс
Замена
M. Petersen
️️️️
P. Rejnhold
80'
Замена
С. Макиенок
️️️️
Л. Камили
72'
72'
Замена
К. Менса
️️️️
М. Дивкович
71'
Замена
Ю. Сузуки
️️️️
М. Квистгарден
Желтая карточка
Й. Геммер
68'
62'
Желтая карточка
М. Квистгарден
50'
ГОЛ! 0:2!
М. Квистгарден
Пас отдал
М. Дивкович
Замена
J. Adjei-Broni
️️️️
М. Линдберг
46'
Замена
Т. Томсен
️️️️
А. Ильязовски
46'
Желтая карточка
А. Ильязовски
18'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Дивкович
Пас отдал
Н. Валлис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видовре
16
Filip Djukic
ВР
2
Матти Ольсен
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
2
Daniel Stenderup
ЦЗ
3
Philip Rejnhold
ЦЗ
15
Ахмед Ильязовски
ПЗ
10
Martin Spelmann
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
6
Маркус Линдберг
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Николай Валлис
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Видовре
13
Adrian Kappenberger
ВР
12
Magnus Petersen
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
30
Магнус Фредслунд
ЦП
17
Marius Papuga
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
22
Andreas Smed
ЦФ
16
Jeffrey Adjei-Broni
ЦФ
77
Тобиас Томсен
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
99
Клемент Бишофф
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
3-2-3-2
16
25
Кийлерих
2
3
2
Ольсен
15
Ильязовски
10
14
Якобсен
6
Геммер
15
Камили
6
Линдберг
4-2-1-3
1
Пенц
2
Клайбер
32
Алвес
14
Расмуссен
5
Тшиемб
5
Радошевич
10
Васс
7
Валлис
10
Омойджуанфо
30
Квистгарден
24
Дивкович
3
12
12
3
10
30
Фредслунд
30
Фредслунд
10
15
Камили
24
Макиенок
24
Макиенок
15
Камили
6
Линдберг
16
16
6
Линдберг
15
Ильязовски
77
Томсен
77
Томсен
15
Ильязовски
24
Дивкович
14
Менса
14
Менса
24
Дивкович
10
Васс
26
Эвьен
26
Эвьен
10
Васс
7
Валлис
77
Ковальчик
77
Ковальчик
7
Валлис
30
Квистгарден
14
Сузуки
14
Сузуки
30
Квистгарден
Остались в запасе
Видовре
Брондбю
13
Adrian Kappenberger
ВР
28
Николай Гертсен
ЦЗ
17
Marius Papuga
ЦП
22
Andreas Smed
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
99
Клемент Бишофф
ЦП
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
13
Adrian Kappenberger
ВР
28
Николай Гертсен
ЦЗ
17
Marius Papuga
ЦП
22
Andreas Smed
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
99
Клемент Бишофф
ЦП
99
Эммануэль Йебоа
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Видовре - Брондбю
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Видовре
Дания. Суперлига, 10 тур
Видовре
0 : 0
25.05.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 0
20.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 8 тур
Видовре
1 : 2
16.05.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
2 : 2
12.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 6 тур
Видовре
0 : 1
05.05.2024
Виборг
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
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