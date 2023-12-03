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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Видовре
Брондбю - Видовре: обзор матча 03 декабря 2023
Брондбю
03.12.2023, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 17 тур
4 : 0
Завершен
Видовре
9'
Н. Валлис
40'
О. Омойджуанфо (П)
45+3'
Ф. Алвес
88'
М. Греве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Видовре
ГОЛ! 4:0!
М. Греве
Пас отдал
Ю. Сузуки
88'
Замена
С. Серас Себулонсен
️️️️
М. Дивкович
83'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
Д. Васс
74'
Замена
О. Швартау
️️️️
О. Омойджуанфо
74'
67'
Замена
М. Рамкильде
️️️️
Т. Томсен
67'
Замена
J. Adjei-Broni
️️️️
A. Smed
Замена
Ю. Сузуки
️️️️
М. Квистгарден
61'
Замена
К. Менса
️️️️
Ш. Клайбер
61'
61'
Замена
M. Nielsen
️️️️
N. Clausen
61'
Замена
M. Papuga
️️️️
М. Фредслунд
56'
Желтая карточка
А. Ильязовски
ГОЛ! 3:0!
Ф. Алвес
Пас отдал
Д. Васс
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:0!
О. Омойджуанфо
40'
20'
Замена
M. Spelmann
️️️️
К. Якобсен
Желтая карточка
М. Дивкович
14'
ГОЛ! 1:0!
Н. Валлис
Пас отдал
М. Греве
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Даниэль Васс
(К)
ЦП
17
Матиас Греве
АП
7
Николай Валлис
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Видовре
16
Filip Djukic
ВР
2
Daniel Stenderup
(К)
ЦЗ
23
Nicolai Clausen
ЦЗ
2
Матти Ольсен
ЦЗ
15
Ахмед Ильязовски
ПЗ
30
Магнус Фредслунд
ПАЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
14
Кристиан Якобсен
АП
15
Лирим Камили
ПВ
77
Тобиас Томсен
ЦФ
22
Andreas Smed
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
29
Оскар Швартау
ЦФ
Видовре
13
Adrian Kappenberger
ВР
12
Magnus Petersen
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
5
Marc Nielsen
ЦЗ
3
Philip Rejnhold
ЦЗ
10
Martin Spelmann
ЦП
17
Marius Papuga
ЦП
16
Jeffrey Adjei-Broni
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
4-1-2-3
1
Пенц
5
Хеггхейм
14
Расмуссен
32
Алвес
2
Клайбер
10
Васс
7
Валлис
17
Греве
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
24
Дивкович
4-1-1-2-2
16
15
Ильязовски
23
2
Ольсен
2
30
Фредслунд
6
Геммер
15
Камили
14
Якобсен
22
77
Томсен
24
Дивкович
28
Себулонсен
28
Себулонсен
24
Дивкович
2
Клайбер
14
Менса
14
Менса
2
Клайбер
10
Васс
5
Радошевич
5
Радошевич
10
Васс
30
Квистгарден
14
Сузуки
14
Сузуки
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
29
Швартау
29
Швартау
10
Омойджуанфо
23
5
5
23
14
Якобсен
10
10
14
Якобсен
30
Фредслунд
17
17
30
Фредслунд
22
16
16
22
77
Томсен
19
Рамкильде
19
Рамкильде
77
Томсен
Остались в запасе
Брондбю
Видовре
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
Главный тренер
Нильс Фредриксен
13
Adrian Kappenberger
ВР
12
Magnus Petersen
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
3
Philip Rejnhold
ЦЗ
Главный тренер
Пер Франдсен
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
26
Хэкон Эвьен
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
Остались в запасе
13
Adrian Kappenberger
ВР
12
Magnus Petersen
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
3
Philip Rejnhold
ЦЗ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Пер Франдсен
Статистика матча Брондбю - Видовре
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
- : -
06.12.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
1 : 1
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Видовре
Дания. Суперлига, 10 тур
Видовре
0 : 0
25.05.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 0
20.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 8 тур
Видовре
1 : 2
16.05.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
2 : 2
12.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 6 тур
Видовре
0 : 1
05.05.2024
Виборг
Информация о матче
Главный судья:
Jorgen Daugbjerg Burchardt, Denmark
Стадион:
Brøndby Stadium, Brøndby
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