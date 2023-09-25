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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Видовре
Нордшелланд - Видовре: обзор матча 25 сентября 2023
Нордшелланд
25.09.2023, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Видовре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Видовре
90'
+6
Желтая карточка
М. Фредслунд
90'
+1
Замена
A. Smed
️️️️
М. Линдберг
88'
Замена
М. Фредслунд
️️️️
К. Якобсен
83'
Замена
J. Adjei-Broni
️️️️
M. Spelmann
Замена
М. Хансен
️️️️
К. Расмуссен
81'
Замена
А. Нагало
️️️️
Л. Хей
81'
Желтая карточка
М. Диоманде
80'
Желтая карточка
Л. Хей
77'
Желтая карточка
Б. Нигрен
77'
66'
Замена
M. Petersen
️️️️
P. Rejnhold
66'
Замена
С. Макиенок
️️️️
Л. Камили
Замена
М. Диоманде
️️️️
А. Шельдеруп
63'
58'
Желтая карточка
P. Rejnhold
40'
Желтая карточка
М. Ольсен
34'
Желтая карточка
К. Якобсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Видовре
16
Filip Djukic
ВР
3
Philip Rejnhold
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
2
Daniel Stenderup
ЦЗ
2
Матти Ольсен
ЦЗ
15
Ахмед Ильязовски
ПЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
10
Martin Spelmann
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
15
Лирим Камили
ЦФ
6
Маркус Линдберг
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Мадс Хансен
ПВ
Видовре
13
Adrian Kappenberger
ВР
28
Николай Гертсен
ЦЗ
12
Magnus Petersen
ЦЗ
30
Магнус Фредслунд
ЦП
17
Marius Papuga
ЦП
22
Andreas Smed
ЦФ
77
Тобиас Томсен
ЦФ
16
Jeffrey Adjei-Broni
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
3-2-1-3
13
Хансен
4
Хансен
3
Хей
6
Тверсков
24
Свенссон
2
Вилладсен
21
Шельдеруп
40
Хардер
7
Расмуссен
15
Осман
3-2-3-2
16
25
Кийлерих
2
2
Ольсен
15
Ильязовски
3
6
Геммер
10
14
Якобсен
6
Линдберг
15
Камили
3
Хей
39
Нагало
39
Нагало
3
Хей
21
Шельдеруп
10
Диоманде
10
Диоманде
21
Шельдеруп
7
Расмуссен
9
Хансен
9
Хансен
7
Расмуссен
3
12
12
3
14
Якобсен
30
Фредслунд
30
Фредслунд
14
Якобсен
6
Линдберг
22
22
6
Линдберг
10
16
16
10
15
Камили
24
Макиенок
24
Макиенок
15
Камили
Остались в запасе
Нордшелланд
Видовре
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
13
Adrian Kappenberger
ВР
28
Николай Гертсен
ЦЗ
17
Marius Papuga
ЦП
77
Тобиас Томсен
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
Остались в запасе
13
Adrian Kappenberger
ВР
28
Николай Гертсен
ЦЗ
17
Marius Papuga
ЦП
77
Тобиас Томсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Пер Франдсен
Статистика матча Нордшелланд - Видовре
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Видовре
Дания. Суперлига, 10 тур
Видовре
0 : 0
25.05.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 0
20.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 8 тур
Видовре
1 : 2
16.05.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
2 : 2
12.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 6 тур
Видовре
0 : 1
05.05.2024
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