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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Видовре - Силькеборг
Видовре - Силькеборг: обзор матча 20 октября 2023
Видовре
20.10.2023, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Силькеборг
32'
Т. Томсен
19'
А. Линд
74'
Т. Адамсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видовре - Силькеборг
89'
Желтая карточка
М. Бринк
87'
Замена
F. Carlsen
️️️️
А. Линд
Замена
A. Smed
️️️️
М. Линдберг
86'
Замена
M. Andreasen
️️️️
M. Spelmann
80'
Замена
Н. Гертсен
️️️️
Т. Томсен
79'
74'
ГОЛ! 1:2!
Т. Адамсен
70'
Замена
Т. Адамсен
️️️️
С. Тенгстедт
69'
Замена
К. Маккоуэтт
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
Замена
А. Ильязовски
️️️️
M. Nielsen
62'
Замена
М. Фредслунд
️️️️
M. Gehrt
62'
Желтая карточка
M. Nielsen
58'
ГОЛ! 1:1!
Т. Томсен
32'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Линд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видовре
16
Filip Djukic
ВР
3
Philip Rejnhold
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
2
Daniel Stenderup
ЦЗ
5
Marc Nielsen
ЦЗ
10
Martin Spelmann
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
8
Mathias Gehrt
ЦП
77
Тобиас Томсен
ЦФ
6
Маркус Линдберг
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
19
Андерс Клинге
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
11
Александер Линд
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Видовре
13
Adrian Kappenberger
ВР
2
Матти Ольсен
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
15
Ахмед Ильязовски
ПЗ
30
Магнус Фредслунд
ЦП
27
Mathias Andreasen
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
22
Andreas Smed
ЦФ
16
Jeffrey Adjei-Broni
ЦФ
Силькеборг
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
14
Андерс Даль
ЦП
8
Frederik Carlsen
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
18
Каллум Маккоуэтт
ЦФ
4-3-3
16
3
2
5
25
Кийлерих
10
14
Якобсен
8
15
Камили
6
Линдберг
77
Томсен
4-4-2
1
Ларсен
22
Сонне
40
Буш
2
Поульсен
3
Сальквист
6
Бринк
7
Маттссон
23
Тордарсон
19
Клинге
10
Тенгстедт
11
Линд
77
Томсен
28
Гертсен
28
Гертсен
77
Томсен
5
15
Ильязовски
15
Ильязовски
5
8
30
Фредслунд
30
Фредслунд
8
10
27
27
10
6
Линдберг
22
22
6
Линдберг
11
Линд
8
8
11
Линд
10
Тенгстедт
8
Адамсен
8
Адамсен
10
Тенгстедт
23
Тордарсон
18
Маккоуэтт
18
Маккоуэтт
23
Тордарсон
Остались в запасе
Видовре
Силькеборг
13
Adrian Kappenberger
ВР
2
Матти Ольсен
ЦЗ
24
Симон Макиенок
ЦФ
16
Jeffrey Adjei-Broni
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
14
Андерс Даль
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
13
Adrian Kappenberger
ВР
2
Матти Ольсен
ЦЗ
24
Симон Макиенок
ЦФ
16
Jeffrey Adjei-Broni
ЦФ
Остались в запасе
1
Jacob Pryts
ВР
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
14
Андерс Даль
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
18
Андреас Пюндт
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
Главный тренер
Пер Франдсен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Видовре - Силькеборг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Видовре
Дания. Суперлига, 10 тур
Видовре
0 : 0
25.05.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 0
20.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 8 тур
Видовре
1 : 2
16.05.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
2 : 2
12.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 6 тур
Видовре
0 : 1
05.05.2024
Виборг
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
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