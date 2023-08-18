Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Видовре - Копенгаген
Видовре - Копенгаген: обзор матча 18 августа 2023
Видовре
18.08.2023, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Копенгаген
10'
О. Стейнн Оскарссон
76'
М. Эльюнусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видовре - Копенгаген
Желтая карточка
А. Ильязовски
90'
+6
81'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
В. Классон
Замена
M. Andreasen
️️️️
К. Якобсен
81'
Замена
M. Olsen
️️️️
М. Линдберг
81'
76'
ГОЛ! 0:2!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Э. Ахури
Замена
J. Adjei-Broni
️️️️
Т. Томсен
71'
71'
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Р. Барджи
63'
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
В. Клем
63'
Замена
Э. Йелерт
️️️️
П. Анкерсен
Замена
M. Spelmann
️️️️
Н. Гертсен
63'
46'
Замена
Э. Ахури
️️️️
Д. Ларссон
Желтая карточка
Н. Гертсен
45'
+4
10'
ГОЛ! 0:1!
О. Стейнн Оскарссон
Пас отдал
О. Хойлунд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видовре
16
Filip Djukic
ВР
2
Матти Ольсен
ЦЗ
28
Николай Гертсен
ЦЗ
2
Daniel Stenderup
ЦЗ
15
Ахмед Ильязовски
ЦЗ
12
Magnus Petersen
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
77
Тобиас Томсен
ЦФ
22
Andreas Smed
ЦФ
6
Маркус Линдберг
ЦФ
Главный тренер
Пер Франдсен
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Видовре
13
Adrian Kappenberger
ВР
4
Matti Lund Nielsen
ЦЗ
20
Elias Rusborg
ЦП
30
Магнус Фредслунд
ЦП
17
Marius Papuga
ЦП
10
Martin Spelmann
ЦП
27
Mathias Andreasen
ЦП
16
Jeffrey Adjei-Broni
ЦФ
21
Morten Olsen
ЦФ
Копенгаген
51
Андреас Дитмер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
3-2-2-3
16
2
15
Ильязовски
12
28
Гертсен
2
Ольсен
6
Геммер
14
Якобсен
6
Линдберг
22
77
Томсен
4-1-1-2-2
12
Сандер
4
Дикс
2
Анкерсен
5
Лунд Йенсен
24
Мелинг
36
Клем
6
Хойлунд
19
Барджи
7
Классон
17
Ларссон
9
Оскарссон
28
Гертсен
10
10
28
Гертсен
14
Якобсен
27
27
14
Якобсен
77
Томсен
16
16
77
Томсен
6
Линдберг
21
21
6
Линдберг
2
Анкерсен
12
Йелерт
12
Йелерт
2
Анкерсен
7
Классон
21
Лерагер
21
Лерагер
7
Классон
19
Барджи
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
19
Барджи
17
Ларссон
99
Ахури
99
Ахури
17
Ларссон
36
Клем
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
36
Клем
Остались в запасе
Видовре
Копенгаген
13
Adrian Kappenberger
ВР
4
Matti Lund Nielsen
ЦЗ
20
Elias Rusborg
ЦП
30
Магнус Фредслунд
ЦП
17
Marius Papuga
ЦП
Главный тренер
Пер Франдсен
51
Андреас Дитмер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
13
Adrian Kappenberger
ВР
4
Matti Lund Nielsen
ЦЗ
20
Elias Rusborg
ЦП
30
Магнус Фредслунд
ЦП
17
Marius Papuga
ЦП
Остались в запасе
51
Андреас Дитмер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Пер Франдсен
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Видовре - Копенгаген
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Видовре
Дания. Суперлига, 10 тур
Видовре
0 : 0
25.05.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 0
20.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 8 тур
Видовре
1 : 2
16.05.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
2 : 2
12.05.2024
Видовре
Дания. Суперлига, 6 тур
Видовре
0 : 1
05.05.2024
Виборг
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Новости команд
Все
Видовре
Копенгаген
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+