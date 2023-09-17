Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Оцелул - Рапид
Оцелул - Рапид: обзор матча 17 сентября 2023
Оцелул
17.09.2023, воскресенье, 19:15
Румыния. Лига I, 9 тур
0 : 0
Завершен
Рапид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оцелул - Рапид
90'
+7
Вторая желтая
М. Кяйт
Желтая карточка
M. Silva
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
A. Stan
Желтая карточка
Ф. Масьел
87'
87'
Желтая карточка
P. Iacob
86'
Замена
A. Albu
️️️️
X. Emmers
86'
Замена
A. Stan
️️️️
К. Петрила
Желтая карточка
Д. Ловрич
83'
83'
Желтая карточка
М. Кяйт
Замена
V. Jardan
️️️️
С. Телеш
77'
Желтая карточка
R. Tanasa
74'
Замена
K. Fatai
️️️️
A. Pop
74'
67'
Замена
A. Ionita II
️️️️
B. Valle
Замена
C. Ghiocel
️️️️
D. Zivulic
54'
Замена
M. Silva
️️️️
M. Adascalitei
54'
Замена
R. Tanasa
️️️️
Ш. Бодиштяну
46'
Желтая карточка
D. Zivulic
45'
+1
39'
Желтая карточка
Ф. Бамгбойе
32'
Желтая карточка
X. Emmers
28'
Замена
М. Кяйт
️️️️
Р. Оайдэ
Желтая карточка
M. Adascalitei
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
1
Cosmin Dur Bozoanca
ВР
25
Драган Ловрич
ЦЗ
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
92
D. Zivulic
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
99
A. Pop
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
67
Фредерик Масьел
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Рапид
31
Хорациу Молдован
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
80
Xian Emmers
ЦП
7
Албион Ррахмани
ЦФ
10
Borja Valle
ЦФ
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Оцелул
32
Relu Marian Stoian
ВР
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
14
Andrei Rus
ЦЗ
22
V. Jardan
ЦП
71
R. Tanasa
ЦП
3
Rosario Latouchent
ЦП
90
Kehinde Fatai
ЦФ
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
10
A. Ionita II
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
14
Маттиас Кяйт
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
9
Alexandru Stan
ЦФ
2-3-1-3
1
25
Ловрич
26
92
31
Чизотти
23
Телеш
10
Бодиштяну
67
Масьел
2
99
4-2-1-3
31
Молдован
47
Браун
6
24
22
26
Оайдэ
80
10
Петрила
70
Бамгбойе
10
7
Ррахмани
23
Телеш
22
22
23
Телеш
10
Бодиштяну
71
71
10
Бодиштяну
92
16
16
92
26
28
28
26
99
90
90
99
10
10
10
10
80
25
25
80
26
Оайдэ
14
Кяйт
14
Кяйт
26
Оайдэ
10
Петрила
9
9
10
Петрила
Остались в запасе
Оцелул
Рапид
32
Relu Marian Stoian
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
3
Rosario Latouchent
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
90
Virgil Drăghia
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
32
Relu Marian Stoian
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
3
Rosario Latouchent
ЦП
Остались в запасе
90
Virgil Drăghia
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
19
Răzvan Onea
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Оцелул - Рапид
6
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Оцелул
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
Новости команд
Все
Оцелул
Рапид
Российский экс-игрок ЦСКА Алиев забил 5-й гол в 8 матчах в чемпионате Румынии
15 сентября
«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ
2025.06.16 09:57
Бикфалви: «Самый запоминающийся гол за «Урал» – «Спартаку»
2025.05.25 15:02
5
Российский экс-игрок ЦСКА Алиев забил 5-й гол в 8 матчах в чемпионате Румынии
15 сентября
«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ
2025.06.16 09:57
Бикфалви: «Самый запоминающийся гол за «Урал» – «Спартаку»
2025.05.25 15:02
5
Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова
2025.04.24 11:28
5
Клуб РПЛ отправил хавбека в румынскую команду
16 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+