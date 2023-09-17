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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эспаньол - Эльденсе
Эспаньол - Эльденсе: обзор матча 17 сентября 2023
Эспаньол
17.09.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 6 тур
3 : 3
Завершен
Эльденсе
50'
М. Брейтуэйт
59'
Х. Пуадо
90+14'
Х. Пуадо (П)
15'
И. Чапела
51'
Ф. Андоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Эльденсе
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Х. Пуадо
90'
+14
Желтая карточка
К. Баре
90'
+10
Замена
Х. Ласо
️️️️
Э. Экспозито
88'
79'
Замена
Д. Хоркера
️️️️
И. Чапела
77'
Желтая карточка
И. Чапела
Замена
Ж. Каррерас
️️️️
П. Лосано
69'
68'
Замена
A. Bernal
️️️️
М. Матеу
Замена
Б. Оливан
️️️️
Рамон
60'
ГОЛ! 2:2!
Х. Пуадо
Пас отдал
Н. Меламед
59'
51'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Андоне
ГОЛ! 1:1!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Э. Экспозито
50'
47'
Желтая карточка
Д. Думич
Замена
К. Баре
️️️️
С. Санчес
46'
45'
Желтая карточка
Т. Абад
Желтая карточка
Ф. Калеро
30'
Желтая карточка
О. Эль-Хилали
25'
15'
ГОЛ! 0:1!
И. Чапела
Пас отдал
М. Матеу
8'
Желтая карточка
С. Ортуньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
13
Рамон
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Эльденсе
13
Guillermo Vallejo Delgado
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
18
Серхио Ортуньо
ЦП
21
Марк Матеу
ЦП
6
Карлос Эрнандес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
9
Mario Soberón
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
2
Тони Абад
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Эльденсе
58
Андони Субиаурре
ВР
14
Мигелон
ПЗ
10
Christian Montes
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
19
Джоэль Хоркера
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
4-2-3-1
1
Пачеко
13
Рамон
12
Калеро
6
Кабрера
23
Эль-Хилали
8
Экспозито
10
Лосано
10
Меламед
7
Пуадо
25
Санчес
22
Брейтуэйт
2-1-2-5
13
4
Думич
31
24
Тимор
18
Ортуньо
21
Матеу
6
Эрнандес
2
Абад
7
Андоне
9
24
Чапела
13
Рамон
5
Оливан
5
Оливан
13
Рамон
25
Санчес
88
Баре
88
Баре
25
Санчес
8
Экспозито
16
Ласо
16
Ласо
8
Экспозито
10
Лосано
17
Каррерас
17
Каррерас
10
Лосано
21
Матеу
21
21
21
Матеу
24
Чапела
19
Хоркера
19
Хоркера
24
Чапела
Остались в запасе
Эспаньол
Эльденсе
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
58
Андони Субиаурре
ВР
14
Мигелон
ПЗ
10
Christian Montes
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
23
Антониу Рока
ЦФ
Остались в запасе
58
Андони Субиаурре
ВР
14
Мигелон
ПЗ
10
Christian Montes
ЦП
17
Jesús Clemente
ЦП
5
Юнесс Лаххаб
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
21
Íñigo
ЦФ
18
P. Capo
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Эспаньол - Эльденсе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
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