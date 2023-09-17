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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл: обзор матча 17 сентября 2023
Даллас
17.09.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 41 тур
1 : 1
Завершен
Сиэтл
15'
Ж. Обриан
58'
А. Рольдан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Даллас - Сиэтл
90'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
Ж. Пауло
89'
Замена
Х. Арреага
️️️️
Р. Бейкер-Уайтинг
Замена
Д. Сили
️️️️
Ж. Обриан
86'
Замена
Э. Твумаси
️️️️
М. Фарфан
86'
Желтая карточка
Ж. Обриан
79'
Замена
Ю. Энса
️️️️
П. Арриола
70'
Замена
Н. Тафари
️️️️
Х. Мартинес
68'
Замена
Х. Хименес
️️️️
П. Помыкал
68'
63'
Замена
К. Рольдан
️️️️
Р. Руидиас
63'
Замена
Н. Толо
️️️️
А. Русняк
58'
ГОЛ! 1:1!
А. Рольдан
Желтая карточка
П. Арриола
41'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Обриан
Пас отдал
П. Арриола
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
26
Мартен Пас
ВР
29
Сэм Джанкуа
ЛЗ
3
Марко Фарфан
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
19
Пакстон Помыкал
АП
17
Пол Арриола
ПВ
77
Жадер Обриан
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
3
Обед Варгас
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
6
Лайам Фрейзер
ОП
13
Юджен Энса
ЦП
34
Цики Нцабеленг
АП
9
Хесус Хименес
ЦФ
17
Данте Сили
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
12
Джош Атенсио
ЦФ
14
Пол Ротрок
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Пас
3
Фарфан
25
Ибеага
15
Мартинес
29
Джанкуа
19
Киньон
14
Ильярраменди
17
Арриола
19
Помыкал
77
Обриан
27
Феррейра
3-4-1-2
24
Фрай
16
Рольдан
25
Раген
28
Гомес Андраде
6
Пауло
14
Лодейро
11
Русняк
3
Варгас
13
Моррис
27
Бейкер-Уайтинг
9
Руидиас
15
Мартинес
91
Тафари
91
Тафари
15
Мартинес
3
Фарфан
99
Твумаси
99
Твумаси
3
Фарфан
17
Арриола
13
Энса
13
Энса
17
Арриола
19
Помыкал
9
Хименес
9
Хименес
19
Помыкал
77
Обриан
17
Сили
17
Сили
77
Обриан
11
Русняк
5
Толо
5
Толо
11
Русняк
27
Бейкер-Уайтинг
3
Арреага
3
Арреага
27
Бейкер-Уайтинг
9
Руидиас
7
Рольдан
7
Рольдан
9
Руидиас
6
Пауло
12
Атенсио
12
Атенсио
6
Пауло
Остались в запасе
Даллас
Сиэтл
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
6
Лайам Фрейзер
ОП
34
Цики Нцабеленг
АП
Главный тренер
Нико Эстевес
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Пол Ротрок
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
32
Нолан Норрис
ЛЗ
6
Лайам Фрейзер
ОП
34
Цики Нцабеленг
АП
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Пол Ротрок
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Даллас - Сиэтл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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