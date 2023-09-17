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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АПОЭЛ - Аполлон
АПОЭЛ - Аполлон: обзор матча 17 сентября 2023
АПОЭЛ
17.09.2023, воскресенье, 20:30
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
1 : 1
Завершен
Аполлон
32'
Р. Петрович
45+6'
Т. Дариква
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АПОЭЛ - Аполлон
Желтая карточка
Р. Петрович
89'
84'
Замена
П. Маркеш
️️️️
М. Крменчик
Замена
В. Эдуарду
️️️️
К. Сарфо
78'
Замена
G. Fetfatzidis
️️️️
Д. Ндонгала
78'
Замена
T.
️️️️
Г. Квилитая
77'
71'
Желтая карточка
Т. Теки
70'
Желтая карточка
А. Сагаль
69'
Замена
Т. Теки
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Маркиньос
62'
Замена
Л. Вильяфаньес
️️️️
Г. Костадинов
62'
Желтая карточка
Г. Костадинов
59'
48'
Желтая карточка
B. Abdurahimi
46'
Замена
B. Abdurahimi
️️️️
Э. Перец
46'
Замена
А. Сагаль
️️️️
В. Костаке
45'
+6
ГОЛ! 1:1!
Т. Дариква
ГОЛ! 1:0!
Р. Петрович
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
6
Жефте
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
70
Георгий Костадинов
ЦП
8
Далсью
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Эльель Перец
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
7
Tomane
ЦФ
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
20
Данило Шполярич
ОП
30
Андреас Панайоту
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
79
Oliver Michael Robinson
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
77
Besart Abdurahimi
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
3-1-3-1-2
27
Белец
6
Жефте
16
Сушич
3
Двали
3
Петрович
70
Костадинов
8
Далсью
44
Сарфо
10
Маркиньос
9
Квилитая
77
Ндонгала
3-2-2-3
41
Левенбург
14
Пейберне
2
Дариква
4
Юрчевич
77
Колл
25
Кириаку
28
Вальбуэна
20
Костаке
22
21
Крменчик
7
Перец
10
Маркиньос
7
Эфрем
7
Эфрем
10
Маркиньос
70
Костадинов
19
Вильяфаньес
19
Вильяфаньес
70
Костадинов
77
Ндонгала
10
10
77
Ндонгала
44
Сарфо
9
Эдуарду
9
Эдуарду
44
Сарфо
9
Квилитая
7
7
9
Квилитая
28
Вальбуэна
5
Теки
5
Теки
28
Вальбуэна
20
Костаке
28
Сагаль
28
Сагаль
20
Костаке
7
Перец
77
77
7
Перец
21
Крменчик
43
Маркеш
43
Маркеш
21
Крменчик
Остались в запасе
АПОЭЛ
Аполлон
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
20
Данило Шполярич
ОП
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
79
Oliver Michael Robinson
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
18
Яннис Сациас
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
78
Гиоргос Лоизу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
20
Данило Шполярич
ОП
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
79
Oliver Michael Robinson
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча АПОЭЛ - Аполлон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
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