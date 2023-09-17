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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Гент
Оуд-Хеверли - Гент: обзор матча 17 сентября 2023
Оуд-Хеверли
17.09.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Гент
7'
Й. Брюнес
38'
И. Кандусс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Гент
Желтая карточка
Т. Вльетинк
90'
+4
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
80'
74'
Желтая карточка
М. Самуас
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
Ф. Рикка
70'
68'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Д. Орбан
68'
Замена
П. Геркенс
️️️️
Э. Юлсагер
Замена
Э. Банзузи
️️️️
Й. Брюнес
64'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Ю. Мазиз
64'
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
С. Кийин
64'
Желтая карточка
Ю. Мазиз
59'
47'
Желтая карточка
Ж. де Сар
38'
ГОЛ! 1:1!
И. Кандусс
Пас отдал
С. Кумс
Желтая карточка
Х. Мендиль
18'
ГОЛ! 1:0!
Й. Брюнес
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
20
Ричи Саградо
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
16
Maxence Prévot
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
3
Арчи Браун
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
3-2-3-3
3
Шингтьен
28
Плетинкс
16
Рикка
37
Мендиль
6
Дом
88
Мазиз
13
Кийин
20
Саградо
14
Брюнес
8
Схрайверс
16
4-4-2
1
Нарди
4
Ватанабе
33
Торунарига
27
Кандусс
3
Браун
18
Самуас
24
Кумс
17
Юлсагер
4
де Сар
99
Орбан
99
Кюйперс
16
Рикка
77
Вльетинк
77
Вльетинк
16
Рикка
14
Брюнес
6
Банзузи
6
Банзузи
14
Брюнес
88
Мазиз
11
Н'Дри
11
Н'Дри
88
Мазиз
13
Кийин
23
Торстейнссон
23
Торстейнссон
13
Кийин
17
Юлсагер
18
Геркенс
18
Геркенс
17
Юлсагер
99
Орбан
9
Тиссудали
9
Тиссудали
99
Орбан
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Гент
1
Тоби Лейсен
ВР
6
Kento Misao
ЦЗ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
33
Дави Руф
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
39
Малик Фофана
ПВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
6
Kento Misao
ЦЗ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
39
Малик Фофана
ПВ
Главный тренер
Марк Брис
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Оуд-Хеверли - Гент
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
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