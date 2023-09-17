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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Ганновер-96 - Оснабрюк
Ганновер-96 - Оснабрюк: обзор матча 17 сентября 2023
Ганновер-96
17.09.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
7 : 0
Завершен
Оснабрюк
21'
Х. Нильсен
45+1'
Х. Нильсен
58'
Л. Шауб
63'
С. Тойхерт
70'
С. Тойхерт (П)
77'
Д. Кен
80'
А. Фогльзаммер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганновер-96 - Оснабрюк
ГОЛ! 7:0!
А. Фогльзаммер
80'
ГОЛ! 6:0!
Д. Кен
Пас отдал
A. Foti
77'
Замена
A. Foti
️️️️
Л. Шауб
75'
72'
Замена
F. Bähr
️️️️
Н. Ниман
ГОЛ с пенальти! 5:0!
С. Тойхерт
70'
Замена
С. Муроя
️️️️
Я. Дем
68'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Х. Нильсен
68'
64'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
Р. Теше
63'
Желтая карточка
Д. Гнаасе
ГОЛ! 4:0!
С. Тойхерт
Пас отдал
Х. Нильсен
63'
ГОЛ! 3:0!
Л. Шауб
Пас отдал
С. Тойхерт
58'
Замена
М. Дамар
️️️️
E. Leopold
49'
46'
Замена
Э. Энгельхардт
️️️️
К. Вридт
46'
Замена
Х. Макридис
️️️️
L. Kunze
ГОЛ! 2:0!
Х. Нильсен
45'
+1
38'
Замена
P. Chato Nguendong
️️️️
К. Конте
37'
Красная карточка
Н. Виманн
35'
Желтая карточка
Н. Виманн
28'
Желтая карточка
Б. Айдини
ГОЛ! 1:0!
Х. Нильсен
Пас отдал
Л. Шауб
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Enzo Leopold
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Оснабрюк
22
Леннарт Грил
ВР
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
7
Башким Айдини
ЦЗ
13
Lukas Kunze
ЦП
26
Даве Гнаасе
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
10
Кристиан Конте
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
26
Antonio Foti
ЦП
20
Мухаммед Дамар
АП
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
29
Kolja Oudenne
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Оснабрюк
39
Florian Bähr
ЦЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Jannes Wulff
ЦП
22
Филипп Кен
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
14
Харалампос Макридис
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
23
John Verhoek
ЦФ
3-3-2-2
20
Цилер
23
Хальстенберг
5
Нойман
26
Арри-Мби
17
Кен
6
Кунце
23
Дем
8
21
Шауб
7
Нильсен
36
Тойхерт
4-3-3
22
Грил
25
Виманн
3
7
Айдини
4
13
26
Гнаасе
8
Теше
7
Ниман
11
Вридт
10
Конте
23
Дем
2
Муроя
2
Муроя
23
Дем
21
Шауб
26
26
21
Шауб
8
20
Дамар
20
Дамар
8
7
Нильсен
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
7
Нильсен
7
Ниман
39
39
7
Ниман
8
Теше
27
Кюизанс
27
Кюизанс
8
Теше
10
Конте
25
25
10
Конте
13
14
Макридис
14
Макридис
13
11
Вридт
18
Энгельхардт
18
Энгельхардт
11
Вридт
Остались в запасе
Ганновер-96
Оснабрюк
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
10
Jannes Wulff
ЦП
22
Филипп Кен
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
23
John Verhoek
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
15
Себастьян Эрнст
ЦП
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Остались в запасе
10
Jannes Wulff
ЦП
22
Филипп Кен
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
23
John Verhoek
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Ганновер-96 - Оснабрюк
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
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