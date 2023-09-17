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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Неман
Динамо Мн - Неман: обзор матча 17 сентября 2023
Динамо Мн
17.09.2023, воскресенье, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Неман
9'
Д. Бакич
64'
Д. Зорин
61'
С. Карпович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Неман
Замена
А. Рылач
️️️️
Ориньо
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Е. Пархоменко
Замена
А. Свирепа
️️️️
Д. Зорин
90'
+3
88'
Замена
А. Легчилин
️️️️
М. Козлов
86'
Желтая карточка
Г. Алыкулов
Замена
В. Хващинский
️️️️
Д. Бакич
86'
Замена
А. Вакулич
️️️️
И. Бахар
82'
Замена
А. Путило
️️️️
В. Морозов
71'
ГОЛ! 2:1!
Д. Зорин
Пас отдал
Г. Жердев
64'
61'
ГОЛ! 1:1!
С. Карпович
60'
Замена
А. Якимов
️️️️
О. Евдокимов
Желтая карточка
Д. Бакич
33'
Желтая карточка
А. Гаврилович
29'
Желтая карточка
Р. Бегунов
25'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бакич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
9
Владислав Морозов
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Неман
25
Константин Руденок
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Динамо Мн
26
Денис Шпаковский
ВР
1
Артем Макавчик
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
14
Антон Путило
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
8
Максим Будько
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Неман
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
4-1-1-2-2
21
Лапоухов
99
Ориньо
20
Сачивко
5
Гаврилович
67
Бегунов
8
Селява
17
Бахар
10
Жердев
28
Зорин
7
Бакич
9
Морозов
4-1-2-2-1
25
Руденок
20
Садовничий
22
Пархоменко
33
Карпович
8
Пантя
47
Козлов
15
Евдокимов
88
Савицкий
10
Шукуров
11
Алыкулов
17
Зубович
28
Зорин
7
Свирепа
7
Свирепа
28
Зорин
9
Морозов
14
Путило
14
Путило
9
Морозов
17
Бахар
24
Вакулич
24
Вакулич
17
Бахар
99
Ориньо
2
Рылач
2
Рылач
99
Ориньо
7
Бакич
10
Хващинский
10
Хващинский
7
Бакич
47
Козлов
46
Легчилин
46
Легчилин
47
Козлов
15
Евдокимов
24
Якимов
24
Якимов
15
Евдокимов
Остались в запасе
Динамо Мн
Неман
26
Денис Шпаковский
ВР
1
Артем Макавчик
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Максим Будько
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
17
Антон Сучков
ЛВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
1
Артем Макавчик
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Максим Будько
ЦФ
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
17
Антон Сучков
ЛВ
9
Роман Грибовский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Динамо Мн - Неман
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
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