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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Аталанта
Фиорентина - Аталанта: обзор матча 17 сентября 2023
Фиорентина
17.09.2023, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 2
Завершен
Аталанта
35'
Д. Бонавентура
45'
Л. Мартинес
76'
К. Куаме
20'
Т. Коопмейнерс
53'
А. Лукман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Аталанта
Замена
А. Барак
️️️️
А. Дункан
88'
Желтая карточка
Ф. Паризи
87'
80'
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Руджери
ГОЛ! 3:2!
К. Куаме
76'
74'
Замена
М. Адопо
️️️️
Т. Коопмейнерс
Замена
К. Бираги
️️️️
Додо
74'
Замена
Л. Белтран
️️️️
М. Нзола
74'
65'
Желтая карточка
Н. Цортеа
Замена
К. Куаме
️️️️
Н. Гонсалес
63'
Замена
Артур
️️️️
Р. Мандрагора
63'
59'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Д. Дзаппакоста
59'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Ш. Де Кетеларе
59'
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Лукман
53'
ГОЛ! 2:2!
А. Лукман
Пас отдал
М. де Рон
ГОЛ! 2:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
А. Дункан
45'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Н. Гонсалес
35'
34'
Желтая карточка
М. де Рон
20'
ГОЛ! 0:1!
Т. Коопмейнерс
Пас отдал
М. де Рон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
6
Артур
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
18
Лукас Белтран
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Террачиано
65
Паризи
31
Миленкович
28
Мартинес
17
Додо
8
Мандрагора
32
Дункан
7
Бонавентура
7
Брекало
31
Гонсалес
70
Нзола
3-4-1-1-1
29
Карнесекки
23
Колашинац
42
Скальвини
2
Толой
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Коопмейнерс
13
Руджери
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
11
Лукман
17
Додо
3
Бираги
3
Бираги
17
Додо
8
Мандрагора
6
Артур
6
Артур
8
Мандрагора
32
Дункан
72
Барак
72
Барак
32
Дункан
70
Нзола
18
Белтран
18
Белтран
70
Нзола
31
Гонсалес
8
Куаме
8
Куаме
31
Гонсалес
8
Коопмейнерс
8
Адопо
8
Адопо
8
Коопмейнерс
13
Руджери
59
Миранчук
59
Миранчук
13
Руджери
11
Лукман
8
Пашалич
8
Пашалич
11
Лукман
77
Дзаппакоста
20
Цортеа
20
Цортеа
77
Дзаппакоста
17
Де Кетеларе
9
Скамакка
9
Скамакка
17
Де Кетеларе
Остались в запасе
Фиорентина
Аталанта
50
Томмазо Мартинелли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Фиорентина - Аталанта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
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