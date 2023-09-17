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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Нови Пазар - Напредак
Нови Пазар - Напредак: обзор матча 17 сентября 2023
Нови Пазар
17.09.2023, воскресенье, 18:00
Сербия. Суперлига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Напредак
11'
M. Ergelaš
66'
А. Льяич
57'
U. Ljubomirac
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нови Пазар - Напредак
Желтая карточка
N. Andrić
85'
ГОЛ! 2:1!
А. Льяич
Пас отдал
Ф. Сирьяк
66'
Замена
U. Lazić
️️️️
M. Ergelaš
64'
Замена
R. Floro
️️️️
Э. Аннан
64'
64'
Замена
S. Babić
️️️️
L. Zličić
Замена
N. Milojević
️️️️
M. Momcilovic
58'
57'
ГОЛ! 1:1!
U. Ljubomirac
46'
Замена
N. Bastajić
️️️️
N. Vukajlović
46'
Замена
F. Jovic
️️️️
У. Ненадович
45'
+1
Желтая карточка
N. Đeković
34'
Желтая карточка
N. Vukajlović
ГОЛ! 1:0!
M. Ergelaš
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
ВР
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
27
Nemanja Kojčić
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
7
Nikola Andrić
ЦФ
91
M. Obradovic
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
8
Фран Сирьяк
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Напредак
1
Vladimir Savić
ВР
23
Jovan Marinković
ЦЗ
4
Ognjen Mršić
ЦЗ
22
Stefan Jovanović
ЦЗ
25
Nemanja Đeković
ЦЗ
27
Uros Ljubomirac
ЦП
23
Lazar Zličić
ЦП
7
Nikola Vukajlović
ЦП
89
Milan Bojović
ЦП
33
Dušan Stoiljković
ЦП
77
Урош Ненадович
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Нови Пазар
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
55
Emir Azemović
ЦЗ
22
Uroš Lazić
ЦП
20
Сейдуба Сума
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
22
Адем Льяич
АП
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
24
Rafael Floro
ЦФ
34
Kurt Abrahams
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
77
Никола Богдановски
ЦФ
Напредак
25
Dejan Parađina
ЦЗ
24
Никола Стеванович
ЦЗ
42
Lazar Pejčić
ЦП
18
Siniša Babić
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
12
Nebojša Bastajić
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
1-3-5
1
27
Аннан
27
14
10
22
13
8
Сирьяк
9
91
4-5-1
1
4
22
25
23
27
7
89
33
23
77
Ненадович
10
22
22
10
14
38
38
14
27
Аннан
24
24
27
Аннан
23
18
18
23
7
12
12
7
77
Ненадович
14
14
77
Ненадович
Остались в запасе
Нови Пазар
Напредак
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
55
Emir Azemović
ЦЗ
20
Сейдуба Сума
ЦП
22
Адем Льяич
АП
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
34
Kurt Abrahams
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
77
Никола Богдановски
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
25
Dejan Parađina
ЦЗ
24
Никола Стеванович
ЦЗ
42
Lazar Pejčić
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
Главный тренер
Драган Перишич
Остались в запасе
5
Ensar Bruncevic
ЦЗ
55
Emir Azemović
ЦЗ
20
Сейдуба Сума
ЦП
22
Адем Льяич
АП
12
B. Penalty Kick Zogovic
ЦФ
34
Kurt Abrahams
ЦФ
11
Алексей Голиянин
ЦФ
77
Никола Богдановски
ЦФ
Остались в запасе
25
Dejan Parađina
ЦЗ
24
Никола Стеванович
ЦЗ
42
Lazar Pejčić
ЦП
16
Andrej Blagojević
ЦП
4
Filip Krstic
ЦП
17
Slobodan Stanojlović
ЦФ
10
Branislav Tomić
ЦФ
19
Vladimir Bajić
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Главный тренер
Драган Перишич
Статистика матча Нови Пазар - Напредак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
ИМТ Белград
Напредак
Сербия. Суперлига, 37 тур
Младост
1 : 0
24.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 36 тур
Напредак
0 : 0
16.05.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Напредак
0 : 1
03.05.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
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