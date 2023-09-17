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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Арсенал
Эвертон - Арсенал: обзор матча 17 сентября 2023
Эвертон
17.09.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
69'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Арсенал
Замена
Ю. Шермити
️️️️
Д. Макнил
88'
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Э. Янг
88'
80'
Замена
Т. Томиясу
️️️️
А. Зинченко
Замена
Д. Гарнер
️️️️
А. Дукуре
80'
80'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Ф. Виейра
69'
ГОЛ! 0:1!
Л. Троссард
Пас отдал
Б. Сака
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Бету
66'
66'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Э. Нкетиа
48'
Желтая карточка
Габриэль
Желтая карточка
Э. Янг
45'
+2
24'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
АП
3
Фабиу Виейра
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
21
Тайлер Оньянго
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
15
Янг
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
16
Миколенко
5
Гуйе
24
Онана
6
Дукуре
11
Макнил
7
Данжума
23
Бету
4-1-1-3-1
1
Райя
4
Уайт
2
Салиба
6
Габриэль
47
Зинченко
41
Райс
3
Виейра
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Нкетиа
15
Янг
2
Паттерсон
2
Паттерсон
15
Янг
6
Дукуре
37
Гарнер
37
Гарнер
6
Дукуре
23
Бету
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
23
Бету
11
Макнил
9
Шермити
9
Шермити
11
Макнил
47
Зинченко
5
Томиясу
5
Томиясу
47
Зинченко
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
9
Нкетиа
9
Жезус
9
Жезус
9
Нкетиа
3
Виейра
29
Хаверц
29
Хаверц
3
Виейра
Остались в запасе
Эвертон
Арсенал
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
11
Льюис Доббин
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
11
Льюис Доббин
ЛВ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Эвертон - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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