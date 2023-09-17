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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Арука - Каза Пиа
Арука - Каза Пиа: обзор матча 17 сентября 2023
Арука
17.09.2023, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 5 тур
0 : 1
Завершен
Каза Пиа
90+2'
Ф. Кардосо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арука - Каза Пиа
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кардосо
Пас отдал
П. Роберто
Замена
Э. Куасси
️️️️
Д. Симао
90'
89'
Замена
Жералдеш
️️️️
Нето
89'
Замена
S. Justo
️️️️
Г. Ларрасабаль
83'
Желтая карточка
Бени
Желтая карточка
Ф. Монтеро
82'
Замена
Ю. Лаваль
️️️️
Кристо
82'
73'
Замена
Жажа
️️️️
Ю. Сома
73'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Клейтон
Замена
Б. Милованов
️️️️
А. Трецца
70'
Замена
M. Puche
️️️️
Джейсон
69'
61'
Замена
Бени
️️️️
F.
Желтая карточка
Кристо
44'
11'
Желтая карточка
V. Fernandes
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арука
12
Игнасио де Арруабаррена
ВР
26
Веверсон
ЛЗ
44
Нино Галович
ЦЗ
4
Рафаэль Фернандеш
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
8
Давид Симао
ЦП
2
Морлайе Силла
АП
23
Джейсон
ПВ
19
Альфонсо Трецца
ЦФ
17
Кристо
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Каза Пиа
33
Ricardo Batista
ВР
15
Леонарду Лелу
ЛЗ
13
Vasco Fernandes
ЦЗ
44
Нермин Золотич
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
6
Нето
ЦП
11
Fernando
ЦФ
90
Клейтон
ЦФ
70
Пабло Роберто
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Арука
12
Тиаго Силва
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
19
Богдан Милованов
ПЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
89
Педру Сантуш
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
17
Яв Мозес
ЦП
11
Miguel Puche
ЦФ
Каза Пиа
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
80
Samuel Justo
ЦП
16
Бени
ЦП
11
Жажа
ПВ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
11
Tiago Dias
ЦФ
4-1-2-3
12
де Арруабаррена
26
Веверсон
4
Фернандеш
3
Монтеро
44
Галович
8
Симао
2
Силла
23
Джейсон
19
Мухика
17
Кристо
19
Трецца
4-2-1-3
33
13
44
Золотич
15
Варела
15
Лелу
22
Ларрасабаль
6
Нето
7
Сома
70
Роберто
90
Клейтон
11
19
Трецца
19
Милованов
19
Милованов
19
Трецца
8
Симао
8
Куасси
8
Куасси
8
Симао
17
Кристо
7
Лаваль
7
Лаваль
17
Кристо
23
Джейсон
11
11
23
Джейсон
6
Нето
18
Жералдеш
18
Жералдеш
6
Нето
22
Ларрасабаль
80
80
22
Ларрасабаль
11
16
Бени
16
Бени
11
7
Сома
11
Жажа
11
Жажа
7
Сома
90
Клейтон
27
Кардосо
27
Кардосо
90
Клейтон
Остались в запасе
Арука
Каза Пиа
12
Тиаго Силва
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
89
Педру Сантуш
ЦП
17
Яв Мозес
ЦП
Главный тренер
Лито Видигаль
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
11
Tiago Dias
ЦФ
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Остались в запасе
12
Тиаго Силва
ВР
4
Матиас Роша
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
89
Педру Сантуш
ЦП
17
Яв Мозес
ЦП
Остались в запасе
1
Lucas Paes
ВР
30
JoÃ£o Nunes
ЦЗ
77
Артур Серобян
ЛВ
11
Tiago Dias
ЦФ
Главный тренер
Лито Видигаль
Главный тренер
Филипе Мартиньш
Статистика матча Арука - Каза Пиа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арука
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Алверка
0 : 1
24.10.2026
Арука
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 0
11.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 7 тур
Спортинг
2 : 2
19.09.2026
Арука
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 11 тур
Алверка
1 : 1
07.11.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
0 : 2
24.10.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
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