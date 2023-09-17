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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Шинник
Арсенал - Шинник: обзор матча 17 сентября 2023
Арсенал
17.09.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Шинник
15'
А. Коротков
17'
Д. Окоронкво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Шинник
Замена
Р. Халназаров
️️️️
Д. Окоронкво
83'
Замена
К. Нижегородов
️️️️
Э. Ботака-Иобома
83'
69'
Замена
Э. Валиахметов
️️️️
А. Семенов
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
68'
Замена
М. Яковлев
️️️️
В. Левин
67'
56'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
И. Соколов
Замена
Д. Барков
️️️️
С. Ткачев
55'
46'
Замена
И. Андреев
️️️️
А. Ставпец
Замена
И. Быковский
️️️️
А. Коротков
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Окоронкво
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Коротков
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
97
Артем Малахов
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
55
Дмитрий Гузь
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Арсенал
1
Станислав Черчесов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
9
Карим Гираев
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
3-1-3-2-1
80
Кокарев
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
24
Коротков
13
Кайнов
11
Ткачев
88
Левин
21
Макаров
10
Гелоян
18
Попов
20
Окоронкво
2-1-4-1-2
56
Довбня
15
Шадринцев
28
Семенов
38
Алейников
32
Соколов
8
Самсонов
97
Малахов
5
Зинков
16
Ставпец
55
Гузь
13
Рубцов
24
Коротков
94
Быковский
94
Быковский
24
Коротков
3
Ботака-Иобома
4
Нижегородов
4
Нижегородов
3
Ботака-Иобома
20
Окоронкво
20
Халназаров
20
Халназаров
20
Окоронкво
88
Левин
18
Яковлев
18
Яковлев
88
Левин
11
Ткачев
86
Барков
86
Барков
11
Ткачев
28
Семенов
17
Валиахметов
17
Валиахметов
28
Семенов
32
Соколов
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
32
Соколов
16
Ставпец
99
Андреев
99
Андреев
16
Ставпец
Остались в запасе
Арсенал
Шинник
9
Карим Гираев
ЦФ
1
Станислав Черчесов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
95
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Остались в запасе
9
Карим Гираев
ЦФ
1
Станислав Черчесов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Статистика матча Арсенал - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
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