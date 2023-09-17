Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Касымпаша
Аланьяспор - Касымпаша: обзор матча 17 сентября 2023
Аланьяспор
17.09.2023, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 5 тур
3 : 3
Завершен
Касымпаша
18'
С. Кордова
24'
Ж. Новейш
51'
Ж. Новейш
45+2'
М. Фалл
79'
А. Кара
87'
М. Бен Уанес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Касымпаша
90'
+7
Замена
С. Дилли
️️️️
М. Бен Уанес
Замена
А. Силва
️️️️
К. Эдуардо
88'
87'
ГОЛ! 3:3!
М. Бен Уанес
79'
ГОЛ! 3:2!
А. Кара
Замена
П. Систо
️️️️
Н. Жанвье
77'
Замена
Л. Фер
️️️️
Ж. Новейш
77'
72'
Замена
С. Бастьен
️️️️
Х. Хайрадинович
Замена
О. Айдын
️️️️
С. Кордова
69'
59'
Замена
Г. Гюль
️️️️
М. Фалл
59'
Замена
А. Гомис
️️️️
Ж. Нгой
59'
Замена
С. Чифтпинар
️️️️
Д. Саддики
ГОЛ! 3:1!
Ж. Новейш
51'
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
М. Фалл
Пас отдал
А. Кара
ГОЛ! 2:0!
Ж. Новейш
Пас отдал
Ю. Эздемир
24'
ГОЛ! 1:0!
С. Кордова
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
45
Лойде Аугушту
ЦЗ
25
Ричард
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Касымпаша
25
Ali Emre Yanar
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
7
Мамаду Фалл
ПВ
7
Жульен Нгой
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
21
Emirhan Cavus
ЦП
33
Андерсон Силва
ЦФ
Касымпаша
75
Erol Karaman
ВР
1
Andreas Gianniotis
ВР
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
22
Yusuf Inci
ЦП
20
Селим Дилли
ЦП
11
Айрон Гомис
ЦФ
3-2-1-4
1
Ташкыран
23
Байир
5
Алити
45
Аугушту
25
Ричард
88
Эздемир
7
Новейш
96
Эдуардо
7
Караджа
17
Жанвье
16
Кордова
4-1-2-1-2
25
58
Озкан
4
Омеруо
2
Винк
12
Бен Уанес
17
Саддики
10
Хайрадинович
35
Кара
7
Фалл
10
Да Кошта
7
Нгой
7
Новейш
8
Фер
8
Фер
7
Новейш
17
Жанвье
77
Систо
77
Систо
17
Жанвье
16
Кордова
70
Айдын
70
Айдын
16
Кордова
96
Эдуардо
33
Силва
33
Силва
96
Эдуардо
7
Фалл
18
Гюль
18
Гюль
7
Фалл
17
Саддики
5
Чифтпинар
5
Чифтпинар
17
Саддики
10
Хайрадинович
22
Бастьен
22
Бастьен
10
Хайрадинович
12
Бен Уанес
20
Дилли
20
Дилли
12
Бен Уанес
7
Нгой
11
Гомис
11
Гомис
7
Нгой
Остались в запасе
Аланьяспор
Касымпаша
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
21
Emirhan Cavus
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
75
Erol Karaman
ВР
1
Andreas Gianniotis
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
22
Yusuf Inci
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
21
Emirhan Cavus
ЦП
Остались в запасе
75
Erol Karaman
ВР
1
Andreas Gianniotis
ВР
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
22
Yusuf Inci
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Аланьяспор - Касымпаша
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Новости команд
Все
Аланьяспор
Касымпаша
«Аланьяспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Ризеспор» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
18:50
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Касымпаши» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:48
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+