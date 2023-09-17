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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Раднички 1923 - Явор
Раднички 1923 - Явор: обзор матча 17 сентября 2023
Раднички 1923
17.09.2023, воскресенье, 17:00
Сербия. Суперлига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Явор
45+1'
Ч. Жоффри
82'
K. Bevis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Раднички 1923 - Явор
Замена
W. Sehli
️️️️
С. Чолович
87'
ГОЛ! 2:0!
K. Bevis
82'
80'
Замена
Z. Petrović
️️️️
E. Silva
Замена
M. Vidović
️️️️
M. Ristic
79'
Замена
M. Mitrović
️️️️
V. Tomović
79'
69'
Замена
Л. Раткович
️️️️
Р. Босич
56'
Желтая карточка
B. Loue
55'
Замена
S. Milošević
️️️️
L. Gojković
55'
Замена
B. Loue
️️️️
P. Gigic
ГОЛ! 1:0!
Ч. Жоффри
Пас отдал
M. Ristic
45'
+1
13'
Желтая карточка
T. Petrović
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раднички 1923
26
Stojan Leković
ВР
29
Aleksandar Popovic
ЦЗ
14
Slobodan Simović
ЦЗ
20
Ljubiša Pecelj
ЦЗ
27
M. Ristic
ЦП
55
Стефан Чолович
ЦП
5
Vladimir Tomović
ЦП
3
Luka Zorić
ЦП
55
Милутин Видосавлевич
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
21
Vasilije Đurić
ЦФ
22
Aleksandar Petrović
ЦФ
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
15
Борис Копитович
ЦЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
6
Djordje Skoko
ЦЗ
19
Eliomar Silva
ЦП
18
Luka Gojković
ЦП
9
Ibrahim Tanko
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
12
Радивой Босич
ЦФ
37
Petar Gigic
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Раднички 1923
18
Nikola Grbović
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
6
Andrija Radovanović
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
25
Miloš Vidović
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Filip Pajović
ЦФ
17
Henoc N'Gbesso
ЦФ
19
W. Sehli
ЦФ
15
Milan Mitrović
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
Явор
1
Lazar Raičević
ВР
3
Milan Obradović
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
11
Stefan Milošević
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
80
Zvonimir Petrović
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
20
Aleksa Radonjić
ЦП
27
Лука Раткович
ЦФ
27
Bayere Loue
ЦФ
3-4-4
26
29
14
20
27
5
3
55
Чолович
55
Видосавлевич
22
21
99
Жоффри
4-4-2
98
15
Копитович
13
6
3
Милетич
18
9
31
19
37
12
Босич
27
25
25
27
55
Чолович
19
19
55
Чолович
5
15
15
5
18
11
11
18
19
80
80
19
12
Босич
27
Раткович
27
Раткович
12
Босич
37
27
27
37
Остались в запасе
Раднички 1923
Явор
18
Nikola Grbović
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
6
Andrija Radovanović
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Filip Pajović
ЦФ
17
Henoc N'Gbesso
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
1
Lazar Raičević
ВР
3
Milan Obradović
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
20
Aleksa Radonjić
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
18
Nikola Grbović
ЦЗ
71
Matija Gluščević
ЦЗ
6
Andrija Radovanović
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
16
Uroš Vidović
ЦП
25
Filip Pajović
ЦФ
17
Henoc N'Gbesso
ЦФ
5
Đorđe Jovanović
ЦФ
Остались в запасе
1
Lazar Raičević
ВР
3
Milan Obradović
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
33
Lazar Selenić
ЦП
30
Miloš Adamović
ЦП
20
Aleksa Radonjić
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Раднички 1923 - Явор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 17 тур
Земун
- : -
28.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
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Раднички 1923
Явор
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Товарищеские матчи. Клубы РПЛ проиграли командам из Сербии и Второй лиги
2025.01.20 08:56
«Химки» назвали четырех соперников по зимним сборам, среди них есть клубы из Сербии и РПЛ
2024.12.10 18:29
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Товарищеские матчи. Клубы РПЛ проиграли командам из Сербии и Второй лиги
2025.01.20 08:56
«Химки» назвали четырех соперников по зимним сборам, среди них есть клубы из Сербии и РПЛ
2024.12.10 18:29
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