«Химки» назвали четырех соперников по зимним сборам, среди них есть клубы из Сербии и РПЛ

«Химки» сообщил о планах на зимнюю паузу. 13 января игроки вернутся из отпуска, пройдут тестирование и медосмотр. На следующий день команда отправится на сборы в Турцию, последний из которых завершится 27 февраля.

Уже известны соперники и даты проведения первых четырех контрольных матчей команды зимой – сербский «Явор» (24 января), «Черноморец» (утро 27 января), «Алания» (вечер 27 января), «Динамо Мх» (5 февраля).

«Химки» занимают 13-е место в РПЛ с 16 очками после 18 матчей.

19-й тур запланирован на 1-2 марта.

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