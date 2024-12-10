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    • «Химки» назвали четырех соперников по зимним сборам, среди них есть клубы из Сербии и РПЛ

    «Химки» назвали четырех соперников по зимним сборам, среди них есть клубы из Сербии и РПЛ

    «Химки» сообщил о планах на зимнюю паузу. 13 января игроки вернутся из отпуска, пройдут тестирование и медосмотр. На следующий день команда отправится на сборы в Турцию, последний из которых завершится 27 февраля.

    Уже известны соперники и даты проведения первых четырех контрольных матчей команды зимой – сербский «Явор» (24 января), «Черноморец» (утро 27 января), «Алания» (вечер 27 января), «Динамо Мх» (5 февраля).

    • «Химки» занимают 13-е место в РПЛ с 16 очками после 18 матчей.
    • 19-й тур запланирован на 1-2 марта.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: официальный сайт «Химок»

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    10.12.2024 18:29
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