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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Кифисиас - Пансерраикос
Кифисиас - Пансерраикос: обзор матча 17 сентября 2023
Кифисиас
17.09.2023, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, 4 тур
4 : 4
Завершен
Пансерраикос
72'
О. Ожегович
90+12'
А. Ботиа
4'
П. Делигианнидис
12'
П. Стайкос
22'
Э. Бергстрем
78'
А. Ботиа (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кифисиас - Пансерраикос
ГОЛ! 2:4!
А. Ботиа
90'
+12
Желтая карточка
А. Ботиа
85'
78'
ГОЛ в свои ворота! 1:4!
А. Ботиа
Замена
Д. Ипалибо
️️️️
И. Илиев
73'
ГОЛ! 1:3!
О. Ожегович
72'
70'
Замена
М. Морейра
️️️️
П. Стайкос
70'
Замена
М. Томас
️️️️
З. Хацистравос
Желтая карточка
А. Паррас
66'
64'
Желтая карточка
A. Bajrovic
46'
Замена
N. Gkotzamanidis
️️️️
С. Мургос
44'
Вторая желтая
Т. Хайек
38'
Желтая карточка
Т. Хайек
Замена
А. Паррас
️️️️
Лумор
33'
25'
Желтая карточка
С. Мургос
22'
ГОЛ! 0:3!
Э. Бергстрем
Пас отдал
С. Мургос
Желтая карточка
О. Ожегович
15'
12'
ГОЛ! 0:2!
П. Стайкос
4'
ГОЛ! 0:1!
П. Делигианнидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кифисиас
47
Огмундур Кристинссон
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
5
Nikolaos Peios
ЦП
6
Antonis Papasavvas
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
23
Тьеви
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
16
Матеус Крисиума
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Пансерраикос
1
Адриан Чован
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
3
S. Petavrakis
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
22
Исмаила Уедраого
ОП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
11
Саввас Мургос
ПВ
18
Зисис Хацистравос
ЦФ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Кифисиас
29
Лука Цапан
ЦЗ
18
Александрос Паррас
ЦЗ
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Fabien Antunes
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
33
N. Andereggen
ЦФ
7
Андреас Тетте
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Пансерраикос
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
17
A. Maskanakis
ЦП
10
Матиас Томас
АП
21
Marios Sofianos
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
4-2-2-2
47
Кристинссон
2
4
Ботиа
15
Лумор
21
Масурас
5
6
73
Илиев
23
Тьеви
16
Крисиума
9
Ожегович
3-3-1-1-2
1
Чован
31
Бергстрем
37
Хайек
64
Делигианнидис
3
22
Уедраого
17
Пилеас
26
Стайкос
11
Мургос
14
18
Хацистравос
15
Лумор
18
Паррас
18
Паррас
15
Лумор
73
Илиев
18
Ипалибо
18
Ипалибо
73
Илиев
18
Хацистравос
10
Томас
10
Томас
18
Хацистравос
26
Стайкос
6
Морейра
6
Морейра
26
Стайкос
11
Мургос
5
5
11
Мургос
Остались в запасе
Кифисиас
Пансерраикос
33
N. Andereggen
ЦФ
29
Лука Цапан
ЦЗ
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
7
Андреас Тетте
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
17
A. Maskanakis
ЦП
21
Marios Sofianos
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Остались в запасе
33
N. Andereggen
ЦФ
29
Лука Цапан
ЦЗ
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
7
Андреас Тетте
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Остались в запасе
17
A. Maskanakis
ЦП
21
Marios Sofianos
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
29
Panagiotis Tsagalidis
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
10
Admir Bajrovic
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Пабло Гарсия
Статистика матча Кифисиас - Пансерраикос
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кифисиас
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
- : -
28.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
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