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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Сокол
Черноморец - Сокол: обзор матча 17 сентября 2023
Черноморец
17.09.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 10 тур
5 : 3
Завершен
Сокол
14'
В. Руденко
17'
В. Руденко
21'
А. Антонов
39'
А. Антонов (П)
69'
М. Мальцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Сокол
81'
Замена
️️️️
М. Мальцев
Замена
А. Делькин
️️️️
В. Руденко
72'
69'
ГОЛ! 4:1!
М. Мальцев
59'
Замена
М. Караев
️️️️
Я. Гудков
Замена
Н. Кумбурович
️️️️
Ш. Саадуев
53'
46'
Замена
А. Евдокимов
️️️️
Д. Казанцев
ГОЛ с пенальти! 4:0!
А. Антонов
39'
ГОЛ! 3:0!
А. Антонов
21'
ГОЛ! 2:0!
В. Руденко
17'
ГОЛ! 1:0!
В. Руденко
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
21
Никита Климов
ЦП
77
Антон Антонов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
18
Даниил Гурченко
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
21
Никита Козловский
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
11
Владлен Бабаев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Черноморец
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Руслан Хагур
ЛЗ
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
88
Зикрула Магомедов
ЦП
6
Юрий Будагян
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Магомед Абакаров
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
4-2-2-2
1
Фролкин
4
Маклаков
79
Гречкин
17
Фомин
93
Гараев
21
Климов
77
Антонов
10
Саадуев
7
Коробов
19
Руденко
18
Гурченко
4-1-2-3
13
Косаревский
23
Абазов
27
Молодцов
5
Сериков
66
Гудков
71
Казанцев
21
Козловский
52
Леонтьев
11
Бабаев
77
Сасин
24
Мальцев
10
Саадуев
4
Кумбурович
4
Кумбурович
10
Саадуев
19
Руденко
90
Делькин
90
Делькин
19
Руденко
66
Гудков
49
Караев
49
Караев
66
Гудков
71
Казанцев
99
Евдокимов
99
Евдокимов
71
Казанцев
Остались в запасе
Черноморец
Сокол
3
Руслан Хагур
ЛЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
88
Зикрула Магомедов
ЦП
6
Юрий Будагян
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
9
Магомед Абакаров
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
16
Артем Федоров
ВР
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
3
Руслан Хагур
ЛЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Олег Красильниченко
ЛЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
88
Зикрула Магомедов
ЦП
6
Юрий Будагян
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
8
Никита Панамарев
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
9
Магомед Абакаров
ЦФ
Остались в запасе
16
Артем Федоров
ВР
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Черноморец - Сокол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
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2 : 0
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0 : 1
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Сокол
3 : 0
24.10.2026
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0 : 0
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