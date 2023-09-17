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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Жетысу - Кайрат
Жетысу - Кайрат: обзор матча 17 сентября 2023
Жетысу
17.09.2023, воскресенье, 13:00
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Кайрат
12'
Н. Нурбол
33'
Ж. Пауло
62'
Ж. Пауло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жетысу - Кайрат
62'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Пауло
33'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Пауло
21'
Замена
В. Ульянов
️️️️
Д. Устименко
ГОЛ! 1:0!
Н. Нурбол
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
20
Андрей Пасеченко
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
21
Дидье Кадио
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
5
Мате Цинцадзе
ОП
25
Иван Брикнер
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
33
Лайонел Адамс
ЦФ
11
Анес Рушевич
ЦФ
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Франк Баньяк
ЦЗ
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
29
Антон Крачковский
ЦП
11
Жоао Пауло
ЦФ
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Жетысу
1
Dastan Danabekov
ВР
20
Максат Амирханов
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
77
Aleksandar Ješić
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
71
Sergey Revyakin
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
88
Moussa Bakayoko
ЦФ
Кайрат
1
Темирлан Анарбеков
ВР
1
Вадим Ульянов
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
77
Сэйф Попов
ПВ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
3-1-1-3-2
20
Пасеченко
23
Балтабеков
21
Кадио
91
Назаренко
5
Цинцадзе
25
Брикнер
67
Атыханов
24
Чучкич
17
Нурбол
11
Рушевич
33
Адамс
3-3-1-3
44
Устименко
3
Баньяк
4
Касабулат
15
Арад
5
Васин
18
Сергеев
5
Кургин
29
Крачковский
11
Шушеначев
22
Сейдахмет
11
Пауло
44
Устименко
1
Ульянов
1
Ульянов
44
Устименко
Остались в запасе
Жетысу
Кайрат
1
Dastan Danabekov
ВР
20
Максат Амирханов
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
77
Aleksandar Ješić
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
71
Sergey Revyakin
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
88
Moussa Bakayoko
ЦФ
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
1
Темирлан Анарбеков
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
77
Сэйф Попов
ПВ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
1
Dastan Danabekov
ВР
20
Максат Амирханов
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ЦЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
77
Aleksandar Ješić
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
71
Sergey Revyakin
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
88
Moussa Bakayoko
ЦФ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
77
Сэйф Попов
ПВ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Аскар Кожабергенов
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Жетысу - Кайрат
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
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