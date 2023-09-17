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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Нью-Инглэнд Революшн
Колорадо - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 17 сентября 2023
Колорадо
17.09.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 41 тур
2 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
48'
К. Бассетт
61'
К. Харрис
90+2'
O. Gonzalez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Нью-Инглэнд Революшн
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
O. Gonzalez
Пас отдал
К. Хиль
86'
Замена
Б. Свит
️️️️
Э. Фаррелл
Желтая карточка
С. Николсон
84'
Замена
С. Николсон
️️️️
К. Бассетт
83'
Замена
J. Lewis
️️️️
Р. Наварро
83'
77'
Замена
D. Rivera
️️️️
I. Gil
77'
Замена
Б. Вуд
️️️️
Д. Вриони
Желтая карточка
Д. Рубио
72'
Замена
Б. Галван
️️️️
К. Харрис
67'
Замена
Д. Рубио
️️️️
К. Кабрал
67'
63'
Замена
Э. Байрактаревич
️️️️
Т. Чанкалай
63'
Замена
N. Buck
️️️️
И. Харкс
ГОЛ! 2:0!
К. Харрис
Пас отдал
Р. Наварро
61'
59'
Желтая карточка
И. Харкс
49'
Желтая карточка
К. Хиль
ГОЛ! 1:0!
К. Бассетт
Пас отдал
К. Ронан
48'
Желтая карточка
К. Кабрал
45'
Желтая карточка
Р. Наварро
41'
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
С. Тавареш
30'
7'
Желтая карточка
O. Gonzalez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
31
Марко Илич
ВР
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
17
Коул Бассетт
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
5
Сидней Тавареш
ЦП
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
6
Иан Харкс
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
8
Томас Чанкалай
ЦФ
10
I. Gil
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Колорадо
26
Abraham Rodriguez
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
6
Дэнни Лейва
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
33
Steven Beitashour
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
98
Jacob Jackson
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
21
Noel Buck
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
4-3-1-2
31
Илич
15
Гутман
2
Максе
15
Бомбито
2
17
Бассетт
25
Ронан
5
Тавареш
91
Кабрал
14
Харрис
9
Наварро
4-3-3
36
4
24
Джонс
88
Фаррелл
34
6
Харкс
14
Кайе
10
Хиль
10
8
Чанкалай
9
Вриони
5
Тавареш
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
5
Тавареш
17
Бассетт
19
Николсон
19
Николсон
17
Бассетт
14
Харрис
16
Галван
16
Галван
14
Харрис
9
Наварро
14
14
9
Наварро
91
Кабрал
11
Рубио
11
Рубио
91
Кабрал
88
Фаррелл
44
Свит
44
Свит
88
Фаррелл
6
Харкс
21
21
6
Харкс
10
72
72
10
8
Чанкалай
19
Байрактаревич
19
Байрактаревич
8
Чанкалай
9
Вриони
17
Вуд
17
Вуд
9
Вриони
Остались в запасе
Колорадо
Нью-Инглэнд Революшн
26
Abraham Rodriguez
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
98
Jacob Jackson
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
26
Abraham Rodriguez
ВР
27
Данни Уилсон
ЛЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
Остались в запасе
98
Jacob Jackson
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Колорадо - Нью-Инглэнд Революшн
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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