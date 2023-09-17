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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Брест
Реймс - Брест: обзор матча 17 сентября 2023
Реймс
17.09.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 2
Завершен
Брест
19'
А. Ричардсон
50'
М. Камара
56'
П. Лис-Мелу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Брест
90'
+2
Желтая карточка
М. Бизот
90'
+1
Замена
А. Дари
️️️️
Р. дель Кастильо
88'
Желтая карточка
С. Мунье
77'
Замена
А. Лебе
️️️️
М. Камара
Замена
М. Диахон
️️️️
К. Накамура
77'
Замена
А. Салама
️️️️
Т. Фоке
77'
66'
Замена
Б. Браими
️️️️
Ж. ле Дуарон
66'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
У. Маньетти
66'
Замена
С. Мунье
️️️️
М. Сатриано
Замена
М. Дарами
️️️️
У. Диаките
60'
Замена
В. Атангана
️️️️
А. Матусива
60'
Замена
М. Манетси
️️️️
А. Ричардсон
60'
56'
ГОЛ! 1:2!
П. Лис-Мелу
Пас отдал
Р. дель Кастильо
Желтая карточка
Т. де Смет
52'
50'
ГОЛ! 1:1!
М. Камара
36'
Желтая карточка
У. Маньетти
Желтая карточка
А. Матусива
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Ричардсон
Пас отдал
К. Накамура
19'
18'
Желтая карточка
К. Лала
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
7
Амир Ричардсон
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
14
Умар Диаките
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
2
Брэдли Локо
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
67
Мамаду Диахон
ЦП
6
Валентен Атангана
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
20
Ашраф Дари
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
9
Аксель Камблан
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
4-1-3-2
23
Диуф
28
де Смет
12
Агбаду
5
Абдельхамид
25
Фоке
5
Матусива
7
Ричардсон
10
Теума
14
Диаките
11
Накамура
10
Ито
4-3-1-2
40
Бизот
70
Лала
3
Брассье
5
Шардонне
2
Локо
33
Лис-Мелу
8
Маньетти
45
Камара
20
дель Кастильо
10
Сатриано
9
ле Дуарон
7
Ричардсон
5
Манетси
5
Манетси
7
Ричардсон
11
Накамура
67
Диахон
67
Диахон
11
Накамура
5
Матусива
6
Атангана
6
Атангана
5
Матусива
14
Диаките
9
Дарами
9
Дарами
14
Диаките
25
Фоке
19
Салама
19
Салама
25
Фоке
20
дель Кастильо
20
Дари
20
Дари
20
дель Кастильо
8
Маньетти
8
Мартен
8
Мартен
8
Маньетти
45
Камара
10
Лебе
10
Лебе
45
Камара
9
ле Дуарон
7
Браими
7
Браими
9
ле Дуарон
10
Сатриано
9
Мунье
9
Мунье
10
Сатриано
Остались в запасе
Реймс
Брест
20
Александре Оллеро
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
9
Аксель Камблан
АП
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
30
Реда Хадра
ЦФ
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
9
Аксель Камблан
АП
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Реймс - Брест
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
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1 : 1
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