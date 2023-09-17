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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Ванкувер Уайткепс
Торонто - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 17 сентября 2023
Торонто
17.09.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 41 тур
1 : 2
Завершен
Ванкувер Уайткепс
50'
Д. Керр
56'
Т. Блэкмон
66'
Б. Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Ванкувер Уайткепс
90'
+1
Замена
Р. Тейберт
️️️️
А. Шепф
87'
Желтая карточка
Д. Браун
80'
Замена
Д. Браун
️️️️
Р. Рапозо
Замена
V. Vázquez
️️️️
A. Coello
80'
Замена
S. O'Neill
️️️️
Д. Осорио
80'
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
Д. Керр
79'
Желтая карточка
Р. Петретта
76'
Замена
Л. Блессинг
️️️️
Ф. Ибарра
67'
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
K. Franklin
67'
66'
ГОЛ! 1:2!
Б. Уайт
60'
Желтая карточка
П. Вите
58'
Замена
П. Вите
️️️️
С. Берхальтер
56'
ГОЛ! 1:1!
Т. Блэкмон
ГОЛ! 1:0!
Д. Керр
Пас отдал
Л. Инсинье
50'
32'
Желтая карточка
С. Берхальтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
18
Рауль Петретта
ЛЗ
19
Kobe Franklin
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Франко Ибарра
ОП
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Alonso Coello
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
4
Michael Bradley
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Торонто
1
Luka Gavran
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ПЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
8
Víctor Vázquez
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
12
Karifa Yao
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
3-1-2-2-3
18
Петретта
24
Ростед
19
5
Ибарра
21
Осорио
14
10
Инсинье
10
Бернардески
30
29
Керр
4
3-2-2-1-2
1
4
Веселинович
20
Ахмед
2
Лаборда
22
Ларея
33
Блэкмон
6
Берхальтер
18
Шепф
21
Рапозо
24
Уайт
25
Галд
21
Осорио
40
40
21
Осорио
19
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
19
5
Ибарра
15
Блессинг
15
Блессинг
5
Ибарра
14
8
8
14
29
Керр
9
Сапонг
9
Сапонг
29
Керр
21
Рапозо
91
Браун
91
Браун
21
Рапозо
6
Берхальтер
45
Вите
45
Вите
6
Берхальтер
18
Шепф
31
Тейберт
31
Тейберт
18
Шепф
Остались в запасе
Торонто
Ванкувер Уайткепс
1
Luka Gavran
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
12
Karifa Yao
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
1
Luka Gavran
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
Остались в запасе
12
Karifa Yao
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Торонто - Ванкувер Уайткепс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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