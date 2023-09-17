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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ленинградец - Волгарь
Ленинградец - Волгарь: обзор матча 17 сентября 2023
Ленинградец
17.09.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Волгарь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ленинградец - Волгарь
87'
Замена
А. Болонин
️️️️
Д. Ткачук
87'
Замена
П. Шакуро
️️️️
Е. Шляков
76'
Желтая карточка
Д. Лесников
75'
Замена
Д. Лесников
️️️️
Д. Кленкин
75'
Замена
К. Ушатов
️️️️
Д. Полубояринов
66'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
К. Косарев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
33
Никита Карабашев
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
8
Виталий Горулев
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Волгарь
71
Даниил Одоевский
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Ленинградец
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
98
Валерий Каптилов
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
11
Максим Левин
ЦП
21
Владислав Шепелев
ЦП
27
Никита Розманов
ЦФ
11
Сергей Ильин
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
11
Александр Болонин
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
21
Денис Пушкарев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Карабашев
41
Микушин
6
Беляев
56
Яковлев
29
Хитяев
3
Костин
8
Горулев
6
Казаков
9
Колесниченко
77
Бачинский
93
Маркин
4-1-2-1-2
71
Одоевский
55
Шляков
58
Зуев
22
Хомуха
28
Прошкин
17
Анисимов
20
Полубояринов
4
Кленкин
31
Ткачук
22
Косарев
43
Гилязетдинов
55
Шляков
90
Шакуро
90
Шакуро
55
Шляков
31
Ткачук
11
Болонин
11
Болонин
31
Ткачук
20
Полубояринов
23
Ушатов
23
Ушатов
20
Полубояринов
22
Косарев
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
22
Косарев
4
Кленкин
17
Лесников
17
Лесников
4
Кленкин
Остались в запасе
Ленинградец
Волгарь
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
98
Валерий Каптилов
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
11
Максим Левин
ЦП
21
Владислав Шепелев
ЦП
27
Никита Розманов
ЦФ
11
Сергей Ильин
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
81
Олег Смирнов
ВР
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
21
Денис Пушкарев
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
98
Валерий Каптилов
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
11
Максим Левин
ЦП
21
Владислав Шепелев
ЦП
27
Никита Розманов
ЦФ
11
Сергей Ильин
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
21
Денис Пушкарев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Ленинградец - Волгарь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
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1 : 1
18.10.2026
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