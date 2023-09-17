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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Антальяспор
Фенербахче - Антальяспор: обзор матча 17 сентября 2023
Фенербахче
17.09.2023, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 5 тур
3 : 2
Завершен
Антальяспор
45+1'
Э. Джеко
56'
И. Кахведжи
80'
С. Шиманьски
31'
А. Букса
64'
А. Букса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Антальяспор
Замена
Р. Кент
️️️️
Д. Тадич
89'
Замена
А. Джику
️️️️
С. Шиманьски
89'
88'
Желтая карточка
С. Йехезкель
Желтая карточка
М. Креспо
85'
85'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Б. Балчи
ГОЛ! 3:2!
С. Шиманьски
Пас отдал
И. Кахведжи
80'
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
72'
Замена
М. Креспо
️️️️
М. Зайц
70'
64'
ГОЛ! 2:2!
А. Букса
Пас отдал
С. Йехезкель
58'
Замена
С. Йехезкель
️️️️
Э. Йесилюрт
ГОЛ! 2:1!
И. Кахведжи
Пас отдал
Э. Джеко
56'
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Азиз
45'
+1
45'
Желтая карточка
Э. Йесилюрт
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Букса
Пас отдал
С. ван де Стрек
29'
Желтая карточка
О. Топрак
Желтая карточка
Р. Бекао
28'
Замена
И. Кахведжи
️️️️
Д. Ундер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Миха Зайц
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
88
Дарио Шарич
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
92
Эфекан Караязы
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
8
Рамзи Сафури
АП
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
3-3-3-1
25
Ливакович
4
Азиз
50
Бекао
26
Осайи-Самуэль
24
Кадиоглу
7
Фред
8
Зайц
10
Тадич
17
Шиманьски
7
Ундер
10
Джеко
4-3-3
23
Лейте
7
Балчи
21
Топрак
89
Сары
77
Вурал
6
Ракип
88
Шарич
22
ван де Стрек
16
Букса
17
Йесилюрт
8
Ларссон
17
Шиманьски
4
Джику
4
Джику
17
Шиманьски
7
Ундер
17
Кахведжи
17
Кахведжи
7
Ундер
8
Зайц
19
Креспо
19
Креспо
8
Зайц
10
Тадич
77
Кент
77
Кент
10
Тадич
17
Йесилюрт
11
Йехезкель
11
Йехезкель
17
Йесилюрт
7
Балчи
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
7
Балчи
Остались в запасе
Фенербахче
Антальяспор
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
92
Эфекан Караязы
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
8
Рамзи Сафури
АП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
92
Эфекан Караязы
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
8
Рамзи Сафури
АП
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Фенербахче - Антальяспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
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