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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Эшторил
Жил Висенте - Эшторил: обзор матча 17 сентября 2023
Жил Висенте
17.09.2023, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 5 тур
5 : 3
Завершен
Эшторил
9'
П. Тиба
39'
М. Домингес
45+2'
Мурило (П)
54'
Ф. Коррея
56'
Депу
51'
Кассиано (П)
61'
Ж. Маркеш
84'
Кассиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Эшторил
90'
Замена
Ж. Карлос
️️️️
Т. Араужо
84'
ГОЛ! 5:3!
Кассиано
Замена
Х. Кастильо
️️️️
П. Тиба
84'
76'
Замена
А. Маркес
️️️️
Д. Холсгров
Замена
Марлон
️️️️
Ф. Коррея
76'
Желтая карточка
М. Гбане
69'
Желтая карточка
Ф. Коррея
65'
Замена
М. Гбане
️️️️
М. Нету
64'
Замена
T. Touré
️️️️
Мурило
64'
61'
ГОЛ! 5:2!
Ж. Маркеш
Пас отдал
Кассиано
Желтая карточка
М. Домингес
57'
ГОЛ! 5:1!
Депу
Пас отдал
М. Домингес
56'
ГОЛ! 4:1!
Ф. Коррея
Пас отдал
М. Нету
54'
51'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Кассиано
46'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
Э. Тавареш
46'
Замена
Ж. Маркеш
️️️️
К. Куандреди
46'
Замена
М. Фернандеш
️️️️
A. Soares
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Мурило
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
М. Домингес
39'
15'
Желтая карточка
Кассиано
13'
Желтая карточка
П. Альвару
ГОЛ! 1:0!
П. Тиба
Пас отдал
Ф. Коррея
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
25
Педру Тиба
ЦП
8
Максим Домингес
ЦП
16
Мартим Нету
ЦП
77
Мурило
ЦФ
40
Депу
ЦФ
20
Фелиш Коррея
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
90
Кассиано
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Жил Висенте
1
Vinicius Dias
ВР
4
Manuel Lopes
ЦЗ
5
Kiko Pereira
ЦЗ
11
Марлон
ЛВ
24
Мори Гбане
ОП
6
Хесус Кастильо
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
9
Роко Батурина
ЦФ
7
Tidjany Touré
ЦФ
Эшторил
31
Марсело Карне
ВР
19
Аруна Си
ЛЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
18
Матеуш Фернандеш
АП
33
Жоау Маркеш
АП
20
Жоао Карлос
ЦФ
9
Алехандро Маркес
ЦФ
4-3-3
42
Эндрю
25
Бута
26
Фернандеш
2
Зе Карлуш
55
Перейра
25
Педру Тиба
8
Домингес
16
Нету
20
Коррея
40
Депу
77
Мурило
3-3-1-3
99
Фигейра
4
23
Кабако
23
Альвару
10
Холсгров
88
Куандреди
6
99
Гитан
20
Араужо
90
Кассиано
19
Тавареш
16
Нету
24
Гбане
24
Гбане
16
Нету
25
Педру Тиба
6
Кастильо
6
Кастильо
25
Педру Тиба
20
Коррея
11
Марлон
11
Марлон
20
Коррея
77
Мурило
7
7
77
Мурило
19
Тавареш
21
Гомеш
21
Гомеш
19
Тавареш
6
18
Фернандеш
18
Фернандеш
6
88
Куандреди
33
Маркеш
33
Маркеш
88
Куандреди
20
Араужо
20
Карлос
20
Карлос
20
Араужо
10
Холсгров
9
Маркес
9
Маркес
10
Холсгров
Остались в запасе
Жил Висенте
Эшторил
1
Vinicius Dias
ВР
4
Manuel Lopes
ЦЗ
5
Kiko Pereira
ЦЗ
19
Каня Фуджимото
АП
9
Роко Батурина
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
31
Марсело Карне
ВР
19
Аруна Си
ЛЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
1
Vinicius Dias
ВР
4
Manuel Lopes
ЦЗ
5
Kiko Pereira
ЦЗ
19
Каня Фуджимото
АП
9
Роко Батурина
ЦФ
Остались в запасе
31
Марсело Карне
ВР
19
Аруна Си
ЛЗ
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Жил Висенте - Эшторил
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
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