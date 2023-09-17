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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Родина-М - Динамо-2
Родина-М - Динамо-2: обзор матча 17 сентября 2023
Родина-М
17.09.2023, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
2 : 3
Завершен
Динамо-2
Матч
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Статистика матча Родина-М - Динамо-2
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Матчи команд
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
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0 : 3
12.09.2026
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