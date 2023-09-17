Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Тенерифе
Спортинг - Тенерифе: обзор матча 17 сентября 2023
Спортинг
17.09.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 6 тур
2 : 1
Завершен
Тенерифе
21'
Г. Кампос
90+4'
П. Инсуа
14'
Р. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Тенерифе
ГОЛ! 2:1!
П. Инсуа
Пас отдал
Х. Анхель
90'
+4
Замена
Р. Меса
️️️️
I. Mendez
78'
Замена
Ф. Вильяльба
️️️️
Х. Хассан
78'
69'
Желтая карточка
L. Williams
68'
Замена
Ф. Медрано
️️️️
Н. Мартинес
68'
Замена
T.
️️️️
В. Рубио
67'
Желтая карточка
Э. Соррилья
58'
Замена
Э. Соррилья
️️️️
М. Дауда
58'
Замена
Я. Бодигер
️️️️
Р. Лопес
Замена
Д. Варан
️️️️
Н. Мартин
56'
Замена
Д. Кейпо
️️️️
Г. Кампос
56'
49'
Желтая карточка
Р. Лопес
Желтая карточка
П. Инсуа
44'
Желтая карточка
I. Mendez
43'
41'
Желтая карточка
J. Mellot
22'
Желтая карточка
М. Дауда
ГОЛ! 1:1!
Г. Кампос
Пас отдал
Х. Анхель
21'
Замена
К. Искьердос
️️️️
Р. Пьер
18'
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лопес
Пас отдал
В. Рубио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Начо Мартин
ЦП
7
Гаспар Кампос
ЦП
23
Хессем Хассан
ПВ
5
A. Pascanu
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
28
Ignacio Mendez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
5
Loïc Williams
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
14
Алекс Корредера
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
18
Энрик Гальего
ЦФ
15
Мохаммед Дауда
ЦФ
4
José León
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
11
Дани Кейпо
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
40
Джонатан Варан
ЦП
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
21
Фран Вильяльба
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
23
Мартин Каскахо
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Pablo Hernández
ЦП
20
Teto
ЦП
19
Луисми Крус
АП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
3-2-1-4
1
Янес
3
Анхель
44
Пьер
44
Инсуа
6
Мартин
7
Кампос
23
Хассан
5
28
32
Джурджевич
19
Отеро
4-1-2-3
12
Сориано
22
5
6
Гонсалес
22
Мартинес
14
Корредера
12
Лопес
20
Рубио
4
15
Дауда
18
Гальего
44
Пьер
24
Искьердос
24
Искьердос
44
Пьер
28
16
Меса
16
Меса
28
6
Мартин
40
Варан
40
Варан
6
Мартин
7
Кампос
11
Кейпо
11
Кейпо
7
Кампос
23
Хассан
21
Вильяльба
21
Вильяльба
23
Хассан
22
Мартинес
3
Медрано
3
Медрано
22
Мартинес
12
Лопес
14
Бодигер
14
Бодигер
12
Лопес
20
Рубио
20
20
20
Рубио
15
Дауда
22
Соррилья
22
Соррилья
15
Дауда
Остались в запасе
Спортинг
Тенерифе
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
1
Tomeu Nadal
ВР
23
Мартин Каскахо
ВР
20
Pablo Hernández
ЦП
19
Луисми Крус
АП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
5
Диего Санчес
ЛЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
33
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
20
Ignacio Jeraldino
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
23
Мартин Каскахо
ВР
20
Pablo Hernández
ЦП
19
Луисми Крус
АП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
24
Хосе Амо
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Спортинг - Тенерифе
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 16 тур
Альмерия
- : -
29.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Новости команд
Все
Спортинг
Тенерифе
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Клуб РПЛ хочет приобрести нападающего из Сенегала
19 ноября
Российский футболист в Сегунде получил травму
5 октября
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+