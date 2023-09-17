Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Стандард
Эйпен - Стандард: обзор матча 17 сентября 2023
Эйпен
17.09.2023, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
1 : 3
Завершен
Стандард
80'
А. Финнбогасон
45+3'
В. Канга
45+5'
Х. Кавабе
75'
К. Соуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Стандард
90'
+13
Вторая желтая
С. Альсате
Замена
Ж. Деом
️️️️
М. Пантович
88'
ГОЛ! 1:3!
А. Финнбогасон
Пас отдал
М. Пантович
80'
79'
Замена
️️️️
Х. Кавабе
Замена
А. Кристи-Дэвис
️️️️
Б. Ламберт
79'
75'
ГОЛ! 0:3!
К. Соуа
Пас отдал
Д. Чанак
73'
Замена
Э. О'Нил
️️️️
А. Хэйден
72'
Замена
Д. Чанак
️️️️
М. Дженепо
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Г. Магне
68'
58'
Желтая карточка
Х. Кавабе
Замена
T. Alloh
️️️️
Y. Van Genechten
46'
45'
+5
ГОЛ! 0:2!
Х. Кавабе
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
В. Канга
Пас отдал
Х. Кавабе
43'
Желтая карточка
С. Альсате
22'
Желтая карточка
А. Хэйден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
35
Борис Ламберт
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
6
Брэндон Байе
ОП
26
Виктор Пальссон
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
27
Милош Пантович
АП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
7
Стивен Альсате
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Эйден О'Нил
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
3-3-2-1-2
28
2
35
Ламберт
3
Дэвидсон
6
Байе
15
Магне
26
Пальссон
77
Чарльз-Кук
27
Пантович
7
Нуху
44
Слонина
1-1-4-2-2
16
Бодар
13
Ванхесден
14
Хэйден
6
Кавабе
21
Баликвиша
34
Лайфис
7
Альсате
14
Соуа
12
Дженепо
13
Фосси
9
Канга
2
29
29
2
27
Пантович
24
Деом
24
Деом
27
Пантович
35
Ламберт
39
Кристи-Дэвис
39
Кристи-Дэвис
35
Ламберт
15
Магне
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
15
Магне
14
Хэйден
21
О'Нил
21
О'Нил
14
Хэйден
12
Дженепо
61
Чанак
61
Чанак
12
Дженепо
Остались в запасе
Эйпен
Стандард
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
Главный тренер
Жорди Аули
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Жоффри Вален
Статистика матча Эйпен - Стандард
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Новости команд
Все
Эйпен
Стандард
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+