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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Партизан - Радник
Партизан - Радник: обзор матча 17 сентября 2023
Партизан
17.09.2023, воскресенье, 20:35
Сербия. Суперлига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Радник
61'
Г. Жахид
81'
М. Салданья (П)
90+3'
Б. Натхо (П)
6'
M. Gasic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизан - Радник
90'
+12
Желтая карточка
S. Njie
Замена
Н. Антич
️️️️
М. Салданья
90'
+10
Желтая карточка
А. Йованович
90'
+5
90'
+4
Красная карточка
M. Oreščanin
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Б. Натхо
90'
+3
Замена
С. Баждар
️️️️
К. Северина
89'
82'
Желтая карточка
S. Kocić
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Салданья
81'
Замена
А. Калулу
️️️️
З. Шехович
75'
70'
Замена
S. Njie
️️️️
F. Jović
Желтая карточка
Б. Натхо
65'
ГОЛ! 1:1!
Г. Жахид
61'
59'
Замена
I. Miličević
️️️️
V. Mitošević
Замена
Н. Николич
️️️️
F. Kanoute
46'
Замена
Г. Жахид
️️️️
К. Мениг
46'
45'
+1
Желтая карточка
P. Kunić
Красная карточка
А. Шчекич
43'
Желтая карточка
F. Kanoute
35'
6'
ГОЛ! 0:1!
M. Gasic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
34
Ксандер Северина
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Радник
99
Stefan Ranđelović
ВР
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
4
Filip Jović
ЦП
37
Mihailo Oreščanin
ЦП
66
Mateja Gasic
ЦП
37
Sadick Abubakar
ЦФ
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
4
Haris Hajdarević
ЦФ
11
B. Duronjic
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
93
Petar Kunić
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
5
Ilija Miličević
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
77
Nikola Padežanin
ЦП
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
20
Sainey Njie
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
17
Srđan Kocić
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Йованович
3
Шехович
15
Маркович
6
Илич
17
Белич
10
Натхо
11
Мениг
2
Стойкович
6
34
Северина
20
Салданья
1-3-5
99
9
4
37
66
6
93
19
11
4
20
Салданья
5
Антич
5
Антич
20
Салданья
11
Мениг
11
Жахид
11
Жахид
11
Мениг
3
Шехович
15
Калулу
15
Калулу
3
Шехович
34
Северина
9
Баждар
9
Баждар
34
Северина
6
23
Николич
23
Николич
6
19
5
5
19
4
20
20
4
Остались в запасе
Партизан
Радник
85
Неманья Стеванович
ВР
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
12
Vuk Vukadinović
ВР
23
Andrija Milić
ЦП
77
Nikola Padežanin
ЦП
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
17
Srđan Kocić
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЦФ
Остались в запасе
12
Vuk Vukadinović
ВР
23
Andrija Milić
ЦП
77
Nikola Padežanin
ЦП
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
17
Srđan Kocić
ЦФ
45
Mihajlo Baić
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Статистика матча Партизан - Радник
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Партизан
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Партизан
- : -
28.11.2026
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2 : 1
22.11.2026
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Партизан
1 : 2
08.11.2026
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Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Радник
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
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Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
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Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
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0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 12 тур
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