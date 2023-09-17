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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Буде-Глимт
Русенборг - Буде-Глимт: обзор матча 17 сентября 2023
Русенборг
17.09.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
1 : 1
Завершен
Буде-Глимт
45'
О. Кристиан Саэтер (П)
7'
Т. Гулликсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Буде-Глимт
90'
Замена
О. Бьортуфт
️️️️
М. Лоде
Замена
Л. Корник
️️️️
А. Нильсен Перейра
85'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
Д. Нельсон
85'
Замена
С. Вяяняйнен
️️️️
С. Нипан
85'
84'
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
Б. Вембангомо
84'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
Ф. Мумбанья
Желтая карточка
А. Нильсен Перейра
83'
70'
Замена
Д. Басси
️️️️
Т. Гулликсен
Замена
И. Снаэр Торвальдссон
️️️️
О. Кристиан Саэтер
70'
66'
Желтая карточка
Т. Гулликсен
Замена
О. Скарсем
️️️️
П. Скьельбред
63'
56'
Желтая карточка
Б. Вембангомо
53'
Желтая карточка
У. Салтнес
46'
Замена
У. Салтнес
️️️️
С. Фет
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Кристиан Саэтер
45'
Желтая карточка
С. Нипан
24'
Желтая карточка
О. Кристиан Саэтер
21'
7'
ГОЛ! 0:1!
Т. Гулликсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
44
Magnus Holte
ЦФ
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Хансен
19
Перейра
18
Андерссон
5
24
10
Селнаэс
22
Фредериксен
5
Скьельбред
26
Нельсон
41
Нипан
90
Саэтер
3-1-3-2-1
12
Хайкин
5
Вембангомо
2
Лоде
15
Бьоркан
7
Берг
19
Фет
11
Гренбек
18
Мое
90
Пеллегрино
8
Гулликсен
29
Мумбанья
5
Скьельбред
77
Скарсем
77
Скарсем
5
Скьельбред
90
Саэтер
10
Торвальдссон
10
Торвальдссон
90
Саэтер
41
Нипан
6
Вяяняйнен
6
Вяяняйнен
41
Нипан
19
Перейра
2
Корник
2
Корник
19
Перейра
26
Нельсон
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
26
Нельсон
2
Лоде
4
Бьортуфт
4
Бьортуфт
2
Лоде
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
5
Вембангомо
20
Сьоволд
20
Сьоволд
5
Вембангомо
8
Гулликсен
22
Басси
22
Басси
8
Гулликсен
29
Мумбанья
11
Эспейор
11
Эспейор
29
Мумбанья
Остались в запасе
Русенборг
Буде-Глимт
12
Сандер Тангвик
ВР
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
44
Magnus Holte
ЦФ
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
44
Magnus Holte
ЦФ
Остались в запасе
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Русенборг - Буде-Глимт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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